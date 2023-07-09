منصة جدارة للتوظيف... شروط وخطوات التسجيل بها

تعتبر منصة جدارة أحد أهم المنصات الإلكترونية التي اطلقتها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ذلك حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة علي تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى المواطن السعودي إلى الصورة الرقمية الإلكترونية، من أجل مساعدة المواطن السعودي في الحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها الحكومة له وكذلك من أجل توفير الوقت والجهد وتقليل التزاحم أيضًا وانتشار الأمراض، وفي سبيل تحقيق ذلك تقدم الحكومة السعودية مجموعة من المنصات الإلكترونية التي يأتي على رأسها منصة التوظيف.

شروط التسجيل في منصة جدارة للتوظيف

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في من لديه الرغبة في التسجيل للتوظيف، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية

- كما يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من 17 عام

- كما يشترط أن يكون ذات تعليم عالي أو من حاملي شهادة الثانوية العامة.

خطوات التسجيل في منصة جدارة للتوظيف

لكي يتمكن المواطن السعودي من الحصول على الخدمات التي تقدمها منصة التوظيف يجب عليه أولا القيام بالتسجيل داخل المنصة، وذلك باتباع الخطوات التاليه:

- أولًا يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة التوظيف جدارة

- ثم القيام بفتح حساب جديد

- كما يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة

- ومن ثم الدخول على الحساب الذي قمت بفتحه

- وسوف يتم عرض جميع الخدمات والوظائف المتاحة.

منصة جدارة للتوظيف

منصة جدارة للتوظيف هي خدمة تمكن طالبي العمل من المواطنين السعوديين من تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية مع إرفاق المستندات اللازمة،كما تمكن المستفيدين من تقديم خدمة تطبيق إلكتروني للوظائف الشاغرة المعلنة من قبل الجهات الحكومية والمتوافقة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم.

بعد ذلك تتم مطابقة البيانات وفحصها آليًا، ثم يتم تمرير هذه البيانات عبر نظام الترشيح الآلي، وبعد ذلك تظهر نقاط الترشيح لجميع المتقدمين على الإعلان، جنبًا إلى جنب مع رغباتهم في الوظائف.