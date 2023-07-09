موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية في دور الـ16 ببطولة كأس مصر 2023.. والقناة الناقلة والتشكيل

يترقب عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد مباراة المارد الأحمر المقبلة أمام نظيره نادي الداخلية في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

وكان حقق المارد الأحمر مساء أمس السبت الفوز على نظيره نادي الاتحاد السكندري بنتجة هدفين مقابل لاشيء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويقدم موقع الفجر الرياضي في السطور موعد مباراة النادي الاهلي المقبلة أمام نظيره نادي الداخلية في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مساء يوم 30 يوليو الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بتوقيت جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الداخلية في كأس مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية القندوسي.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا

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