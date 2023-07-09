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موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية في دور الـ16 ببطولة كأس مصر 2023.. والقناة الناقلة والتشكيل

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

يترقب عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد مباراة المارد الأحمر المقبلة أمام نظيره نادي الداخلية في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

وكان حقق المارد الأحمر مساء أمس السبت الفوز على نظيره نادي الاتحاد السكندري بنتجة هدفين مقابل لاشيء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويقدم موقع الفجر الرياضي في السطور موعد مباراة النادي الاهلي المقبلة أمام نظيره نادي الداخلية في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مساء يوم 30 يوليو الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بتوقيت جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الداخلية في كأس مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية القندوسي.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا

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وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023 وبطولة كأس مصر، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة عبر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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