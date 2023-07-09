عاجل| لا عروض بيع أو شراء على أسهم طاقة عربية في أول ايام تداولاته

قالت مصادر بسوق المال المصري، إنه حتي الان لم يتم تنفيذ أي صفقات على سهم طاقة عربية في أول ايام تداولاته، وهو ما جعل سعر السهم على شاشة البورصة لم يسجل اي تغيرات عن سعر 50 قرشا المدرج به.

واضاف المصادر خلال تصريحات لـ" الفجر"، أن طرح سهم طاقة عربية يتم عن طريق الية التداول المباشر وليس الاكتتاب اولي، حيث يتم قيد السهم مباشرة دون تخصيص حصه للاكتتاب سواء عن طريق بيع جزء من حصة قدام المساهمين أو زيادة راسمال الذي يتم بعدها تحديد سعر السهم ليبدء التداول عليه مباشرة.

واشاروا، إلى أن اليه التداول المباشر تطلب قيام المستثمرين المؤسسين بالشركة بطرح الاسهم التى يرغبوا في بيعها على المستثمرين بعد قيد السهم دون ان يكون هناك حدود سعرية ملتزم بها.

كانت إدارة البورصة قد كشفت إنه سيتم تداول على سهم طاقة عربية بالبورصة بسعر نصف جنيه للسهم، دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة، على أن يتم تطبيق تلك الآليات خلال جلسة التداول الثانية.

وتابعت المصادر، المستثمرون ملاك السهم من الواضح انهم لم يرضوا أن يبيعوا السهم عند سعر 50 قرشًا كما ان المشترون لم يقدموا عروضا اعلي من هذا السعر؛ لذلك لم نجد تحرك لسعر السهم على شاشة البورصة في أول ايام تداولاته.