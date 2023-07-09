ads

بعد حكم عزل مرتضى منصور.. تحرك عاجل من مقيم الدعوى

مرتضى منصور
مرتضى منصور

صرح محمد عناني مدير مكتب كمال شعيب للمحاماة وهو الذي أقام دعوى عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك إنه سيتم الحضور غدًا الإثنين لمجلس الدولة من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم.

بعد حكم عزل مرتضى منصور.. تحرك عاجل من مقيم الدعوى

وسبق وأن قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد برفض الطعن من وزارة الشباب والرياضة ومرتضى منصور على عودته من جديد لرئاسة القلعة البيضاء.

في الوقت الذي تم فيه تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وهو ما جعل عناني يخرج في تصريحات صحفية مؤكدًا إنه سيتم اخطار وزارة الشباب والرياضة بالصيغة التنفيذية للحكم من أجل البداء في الاجراءات الخاصة بتنفيذة وعزل مرتضى نهائيًا من رئاسة الزمالك.

في الوقت الذي سيتم فيه تحديد القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك من بين الأعضاء لحين انتهاء إجراء الانتخابات على منصب الرئيس.

الإدارية العليا وزارة الشباب نادي الزمالك مرتضى منصور مجلس الدولة
Elfagr.org

مواد متعلقة

بقيادة هالاند وكوفاسيتش.. موعد أولى مباريات مانشستر سيتي الودية تهبًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد

المصري يحذر من استغلال اسم وشعار وقميص النادي دون الحصول على موافقته الرسمية
ads

الأكثر قراءة

ماهي غيابات الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري المصري ؟

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

اهداف مباراة مصر والمغرب في نهائي كاس امم افريقيا تحت 23 عام

صفقات الأهلي الجديدة.. خطة محكمة للتعاقد مع نجم آرسنال في الميركاتو الصيفي

عاجل.. موقف أحمد السيد زيزو من مباراة الأهلي والزمالك في قمة مباريات الدوري المصري

مفاجأة مدوية.. نجوم ريال مدريد يرفضون ضم مبابي

هل طلب كولر عودة ثنائي الأهلي المهاجر ؟

تمت بنجاح.. الأهلي يحصل على توقيع صفقتي الموسم