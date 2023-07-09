صرح محمد عناني مدير مكتب كمال شعيب للمحاماة وهو الذي أقام دعوى عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك إنه سيتم الحضور غدًا الإثنين لمجلس الدولة من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم.

بعد حكم عزل مرتضى منصور.. تحرك عاجل من مقيم الدعوى

وسبق وأن قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد برفض الطعن من وزارة الشباب والرياضة ومرتضى منصور على عودته من جديد لرئاسة القلعة البيضاء.

في الوقت الذي تم فيه تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وهو ما جعل عناني يخرج في تصريحات صحفية مؤكدًا إنه سيتم اخطار وزارة الشباب والرياضة بالصيغة التنفيذية للحكم من أجل البداء في الاجراءات الخاصة بتنفيذة وعزل مرتضى نهائيًا من رئاسة الزمالك.

في الوقت الذي سيتم فيه تحديد القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك من بين الأعضاء لحين انتهاء إجراء الانتخابات على منصب الرئيس.