غيتلر تشارك في الحدث الرياضي الضخم تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة

ضمن فعاليتها التي أعلنت عنها خلال الموسم الصيفي بمدينة العلمين الجديدة، أعلنت شركة كاونسل ماسترز، عن استضافتها لبطلة العالم البرازيلية في لعبة كرة القدم الشاطئية وتيك بول، نتاليا غيتلر خلال زيارتها الأولى لمصر، والتي تأتي ضمن فعاليات الحدث الرياضي الضخم الذي سيقام في نورث سكوير تحت إدارة وإشراف كاونسل ماسترز في الفترة ما بين 13- 15 يوليو، ويختتم بحفل لفرقة ديسكو مصر الموسيقية.



تتضمن زيارة نتاليا غيتلر لمصر المشاركة في الحدث الرياضي الكبير من خلال إقامة مباريات للتيك بول على مدار يومين متتاليين لتقوم غيتلر بمواجهة الفائز النهائي في تلك المباريات، وذلك بحضور مشاهير الرياضة، ومن بينهم بطلة العالم في التيك بول مايا أوميتشفيتش، التي تزور مصر أيضًا لأول مرة. كما يتضمن الحدث أيضًا عدد من الفعاليات الرياضية الأخرى خلال نفس الفترة بمشاركة نخبة من مشاهير ونجوم الرياضة وكرة القدم المصريين، منهم محمد زيدان، أحمد حسن، حسام غالي، سيد معوض، محمد ناجي جدو، محمد فضل، أمير توفيق، وليد سليمان، محمد هاني، عمر جابر، ومحمود فتح الله.



عن كاونسل ماسترز

تأسست شركة كاونسل ماسترز عام 2017، وهي في طليعة الشركات المبتكرة في سوق التأجير التشغيلي، وتوفر نموذج عمل واضحًا لخدمات التأجير والتسويق، ورؤية طموحة وخطط نمو رائعة لتلبية احتياجات ومتطلبات قاعدة متنوعة من العملاء في تشغيل وإدارة الشركات المختلفة، والتي تشمل شركات العقارات التجارية والإدارية وشركات المعدات والآلات وشركات أنظمة تكنولوجيا المعلومات وشركات استراتيجيات الإدارة والتسويق، وذلك من خلال نخبة من خبراء الأعمال البارزين والقادة المخضرمين في مجالات تخصصهم، ولعبت كاونسل ماسترز دورًا حيويًا كمحفز رئيسي في سوق العقارات التجارية والتأجير والتسويق مع العديد من العملاء في الشرق الأوسط.