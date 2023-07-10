نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا الوزاري العراق

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا الوزاري العراق – ملازمنا

تقارير وحوارات
رابط نتائج الثالث
رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا الوزاري العراق – ملازمنا،أعلن موقع وزارة التربية والتعليم في العراق نتائج الثالث المتوسط لجميع المحافظات، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر إدخال الاسم الرباعي ورقم الامتحان وجميع البيانات المطلوبة على الموقع. وسيتم الإعلان عن نتائج معظم المحافظات في وقت قريب على الموقع. وعند إدخال البيانات المطلوبة، سيتم عرض النتيجة بجميع تفاصيلها، بما في ذلك التقدير العام وتقدير كل مادة.

رابط نتائج الثالث متوسط الرصافة 1،2،3 

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن نتائج الثالث المتوسط لمدارس الرصافة 1، 2، 3 على موقعها الرسمي بطريقة سهلة وميسرة. ويتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج بسهولة عن طريق إدخال اسمهم وجميع البيانات المطلوبة على الموقع، حيث يتم عرض النتيجة وتقدير الطالب بكل سهولة.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا الوزاري العراق – ملازمنا

سيتم الإعلان عن النتائج القريبة في العراق، وبمجرد ذلك يمكن للطلاب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم وإدخال بياناتهم بكل سهولة ويسر. كما حثت الوزارة المعلمين على ضرورة الحرص والدقة في عملية التصحيح والتدقيق قبل الإعلان عن النتائج، وذلك للحفاظ على جهود الطلاب والحرص على حقوقهم.

موعد إعلان نتائج ثالث متوسط العراق 2023

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق بكل سهولة، حيث يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في البداية. ثم يتم النقر على ايقونة "نتائج ثالث متوسط العراق 2023" ومن ثم اختيار المحافظة التي يرغب الطالب في الاستعلام عن نتائجها، ومن ثم يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وبعد ذلك، يتم ملء جميع الخانات المطلوبة على الموقع للحصول على النتيجة، وبعد الانتهاء يقوم الطالب بتأكيد جميع البيانات التي قام بملئها لتجنب أي خطأ بها.

قد أعلن البعض أن أغلب النتائج سيتم الإعلان عنها يوم الأحد (9\7\2023) خلال اليوم، وإذا كانت النتيجة غير مرضية للطالب يمكنه التواصل مع المدرسة وإخباره بالمشكلة للتحقق بها في اسرع وقت.

الاستعلام عن النتائج: بخطوات بسيطة

تمكن وزارة التربية الطلاب وأولياء الأمور من الوصول إلى النتائج عند الإعلان عنها، وذلك عبر المواقع الرسمية. سيتم توفير النتائج في ملفات PDF لكل محافظة، والتي يمكن تنزيلها من موقع “نتائجنا” أو عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية [من هنـا].

تتضمن الخطوات الرئيسية للوصول إلى النتائج: الدخول إلى الموقع، العثور على ملف PDF الخاص بالمحافظة، والنقر على “تنزيل” لتحميل الملف. بعد ذلك، يمكنك البحث عن النتيجة باستخدام الاسم والرقم الامتحاني.

المحافظةالحالةرابط النتيجة
نتائج ثالث متوسط نينوىفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط ديالىفي الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط الكرخ 1في الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الكرخ 2في الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الكرخ 3في الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الرصافة 1في الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الرصافة 2في الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الرصافة 3في الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط النجففي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط ذي قارفي الانتظارقريبًا
نتائج ثالث متوسط القادسيةفي الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط صلاح الدينفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط واسطفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط اربيلفي الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط السليمانيةفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط دهوكفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الأنبارفي الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط بابلفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط البصرةفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط كربلاءفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط كركوكفي الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط ميسانفي الانتظارقريبًا
نتائج ثالث متوسط المثنىفي الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط رابط نتائج الثالث متوسط 2023 نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول نتائجنا ملازمنا رابط نتائج الثالث متوسط الرصافة 1,2,3 الرصافة العراق موقع نتائجنا الوزاري العراق نتائج ثالث متوسط العراق 2023 نتائج ثالث متوسط نينوى نتائج ثالث متوسط ديالى نتائج الثالث متوسط الكرخ 1 نتائج ثالث متوسط الكرخ 2 نتائج ثالث متوسط الكرخ 3 نتائج ثالث متوسط الرصافة 1 نتائج ثالث متوسط الرصافة 2 نتائج الثالث متوسط النجف نتائج ثالث متوسط ذي قار نتائج ثالث متوسط القادسية نتائج الثالث متوسط صلاح الدين نتائج ثالث متوسط واسط نتائج ثالث متوسط اربيل نتائج الثالث متوسط السليمانية نتائج ثالث متوسط دهوك نتائج ثالث متوسط الأنبار نتائج الثالث متوسط بابل نتائج ثالث متوسط البصرة نتائج ثالث متوسط كربلاء نتائج ثالث متوسط كركوك نتائج ثالث متوسط المثنى نتائج الثالث متوسط ميسان
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

الآن (ملازمنا) نتائج ثالث متوسط دور اول 2023 العراق جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq الصف الثالث المتوسط

ماهي غيابات الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري المصري ؟

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

اهداف مباراة مصر والمغرب في نهائي كاس امم افريقيا تحت 23 عام

صفقات الأهلي الجديدة.. خطة محكمة للتعاقد مع نجم آرسنال في الميركاتو الصيفي

سعر الدولار فى بداية تعاملات اليوم بالسوق السوداء.. هل يحدث انهيار مفاجئ؟

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر

عاجل.. موقع عالمي يعلن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي "صورة"