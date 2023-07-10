نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا الوزاري العراق

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا الوزاري العراق – ملازمنا،أعلن موقع وزارة التربية والتعليم في العراق نتائج الثالث المتوسط لجميع المحافظات، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر إدخال الاسم الرباعي ورقم الامتحان وجميع البيانات المطلوبة على الموقع. وسيتم الإعلان عن نتائج معظم المحافظات في وقت قريب على الموقع. وعند إدخال البيانات المطلوبة، سيتم عرض النتيجة بجميع تفاصيلها، بما في ذلك التقدير العام وتقدير كل مادة.

رابط نتائج الثالث متوسط الرصافة 1،2،3

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن نتائج الثالث المتوسط لمدارس الرصافة 1، 2، 3 على موقعها الرسمي بطريقة سهلة وميسرة. ويتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج بسهولة عن طريق إدخال اسمهم وجميع البيانات المطلوبة على الموقع، حيث يتم عرض النتيجة وتقدير الطالب بكل سهولة.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا الوزاري العراق – ملازمنا

سيتم الإعلان عن النتائج القريبة في العراق، وبمجرد ذلك يمكن للطلاب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم وإدخال بياناتهم بكل سهولة ويسر. كما حثت الوزارة المعلمين على ضرورة الحرص والدقة في عملية التصحيح والتدقيق قبل الإعلان عن النتائج، وذلك للحفاظ على جهود الطلاب والحرص على حقوقهم.

موعد إعلان نتائج ثالث متوسط العراق 2023

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق بكل سهولة، حيث يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في البداية. ثم يتم النقر على ايقونة "نتائج ثالث متوسط العراق 2023" ومن ثم اختيار المحافظة التي يرغب الطالب في الاستعلام عن نتائجها، ومن ثم يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وبعد ذلك، يتم ملء جميع الخانات المطلوبة على الموقع للحصول على النتيجة، وبعد الانتهاء يقوم الطالب بتأكيد جميع البيانات التي قام بملئها لتجنب أي خطأ بها.

قد أعلن البعض أن أغلب النتائج سيتم الإعلان عنها يوم الأحد (9\7\2023) خلال اليوم، وإذا كانت النتيجة غير مرضية للطالب يمكنه التواصل مع المدرسة وإخباره بالمشكلة للتحقق بها في اسرع وقت.

الاستعلام عن النتائج: بخطوات بسيطة

تمكن وزارة التربية الطلاب وأولياء الأمور من الوصول إلى النتائج عند الإعلان عنها، وذلك عبر المواقع الرسمية. سيتم توفير النتائج في ملفات PDF لكل محافظة، والتي يمكن تنزيلها من موقع “نتائجنا” أو عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية [من هنـا].

تتضمن الخطوات الرئيسية للوصول إلى النتائج: الدخول إلى الموقع، العثور على ملف PDF الخاص بالمحافظة، والنقر على “تنزيل” لتحميل الملف. بعد ذلك، يمكنك البحث عن النتيجة باستخدام الاسم والرقم الامتحاني.