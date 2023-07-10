رابط mlazmna نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 العراق الدور الأول جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

رابط mlazmna نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 العراق الدور الأول جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

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نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 العراق

رابط mlazmna نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 العراق الدور الأول جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية،تحظى نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول في صلاح الدين بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن الخطوات اللازمة للحصول عليها. وقامت الوزارة بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالاختبارات، وبدأت بالفعل الجولة الأولى من عملية تصحيح الامتحانات للطلاب. وحاليًا يتم مراجعة الامتحانات ورصد الدرجات، وسيتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وفقًا لتصريحات الوزارة.

رابط mlazmna نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 العراق الدور الأول جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 العراق أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول ستكون متاحة عبر موقع "نتائجنا بغداد" في جميع محافظات العراق خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات الطلاب في المرحلة المتوسطة الثالثة. وسيتم الإعلان عن النتائج رسميًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وتعتبر النتائج لهذه المرحلة أمرًا مهمًا بالنسبة للطلاب في العراق، حيث تُستخدم الدرجات في تقييم أدائهم وتحديد مستواهم التعليمي في المراحل المقبلة. ويتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على النتائج بسهولة عن طريق الدخول على موقع "نتائجنا بغداد" واختيار اسم المحافظة وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب للحصول على النتيجة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023

  • الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية.
  • أو زيارة موقع نتائجنا.
  • البحث عن قسم النتائج أو الاستعلام عن النتائج.
  • عند النقر على رمز الاستعلام، ستحتاج إلى كتابة  رقم امتحان الطالب المخصص له.
  • ستقوم بالنقر على أيقونة البحث أو الاستعلام.
  • سيتم عرض النتيجة أمامك، وتستطيع التحقق من صحة البيانات المعروضة.
نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 العراق

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 

نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 العراق أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اتخاذها بعض التدابير لتخفيف حدة التوتر بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن النتائج الخاصة بالثالث المتوسط 2023 الدور الأول. وأكدت الوزارة أنه عندما يتم الكشف النتائج، سيتم ذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة الذي يسمى "نتائجنا". وأضافت الوزارة أن الطلاب لا يحتاجون للقلق بشأن كيفية الحصول على النتيجة، حيث ستكون النتيجة متاحة على موقع واحد موحد وذلك لتجنب التشتت والتعقيد الناجم عن المواقع الوهمية.

المحافظةالحالةرابط النتيجة
نتائج ثالث متوسط نينوىفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط ديالىفي الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط الكرخ 1في الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الكرخ 2في الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الكرخ 3في الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الرصافة 1في الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الرصافة 2في الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الرصافة 3في الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط النجففي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط ذي قارفي الانتظارقريبًا
نتائج ثالث متوسط القادسيةفي الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط صلاح الدينفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط واسطفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط اربيلفي الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط السليمانيةفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط دهوكفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط الأنبارفي الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط بابلفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط البصرةفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط كربلاءفي الانتظارقريبا
نتائج ثالث متوسط كركوكفي الانتظارقريبا
نتائج الثالث متوسط ميسانفي الانتظارقريبًا
نتائج ثالث متوسط المثنىفي الانتظارقريبا

ينتظر طلاب المرحلة المتوسطة في جميع محافظات العراق، بما في ذلك بابل والبصرة وديالى وبغداد وميسان، بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول. وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد دقيق للإعلان عن النتائج، ولكن من المتوقع أن يكون ذلك قبل يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

وتجري الاستعدادات لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عمليات التحقق والتصحيح. ولذلك، ينبغي للطلاب وأولياء الأمور المتابعة بانتظام المواقع الرسمية للوزارة للحصول على أحدث المعلومات حول الإعلان المرتقب.

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