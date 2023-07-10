عاجل| رئيس البورصة: قيمة سهم طاقة عربية لا تساوي 500 جنيه.. وتدخلنا لحماية صغار المستثمرين

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن قيمة سهم طاقة عربية بموجب دراسة القيمة العادلة التى تقدمت بها الشركة لهيئة الرقابة المالية لا تساوي 500 جنيه؛ لذلك تدخلت إدارة البورصة وقامت بالغاء جميع العمليات المنفذه على السهم على أن يتم تحديد سعر الافتتاح في جلسة اليوم الاثنين عند 50 قرشا.

وتابع “ الدكاني” خلال تصريحات لبرنامج الحكاية مع الأعلامي عمرو أديب، إن البورصة بالتزامن مع انطلاق اولي جلسات التداول على اسهم طاقة عربية، الغت كافة الحدود السعرية على السهم لتسمح له التحرك صعودا وهبوطا دون اي قيود أو وقف للتعاملات، مشيرا إلى أن السهم جري عليه مع بداية الجلسة صفقة خاصة قرب الحدود السعرية العادلة المنشروة في نشرة الافصاح عند 8.90 جنيه، ثم لم يحدث اي تداولات اخري عليه حتي الساعة 12 ظهرت تداولات على الاسهم في حدود تتراوح بين 450 إلى 500 سهم.

واضاف، “ أنه لم يكن هناك اي سيولة متاحه على السهم نحن نتحدث عن 67 صفقات فقط كل صفقة تتم على سهم أو سهمين، موضحا ان البورصة كانت تراقب الوضع جيدا وإنه ا تدخلت بالغاء التعاملات نظرا لان تحركات السعرية للسهم غير منطقية مشيرا إلى أن هذا جاء بشهادة شركات السمسرة التى أكدت ان عروض الشراء والبيع المقدمة منها لشراء السهم أو بيعه عند 500 جنيه خطأ حيث أن اغلب العروض جاء من قبل شركات سمسرة الالكترونية.

وأوضح أن البورصة رات ضرورة الغاء التعاملات على السهم بالرغم من أنها تعترض عليه، لعدم الاضرار بصغار المستثمرين، بعدما حاول البعض رفع سعر السهم إلى مستويات كبيرة بالرغم من عدم وجود سيولة عليه، ليتطورط المستثمر الصغيرفيه بحيث لا يمكن بيعه مرة اخري بنفس القيمة التى اشتراها بها.

واكد رئيس البورصة، ان إدارة البورصة ستفتح التعاملات على السهم اليوم عند 50 قرشا ولم تنتظر حتي نهاية الجلسة لالغاء التعاملات إذا عاد لارتفاع الاسعار الغير مبرر، حيث ستقوم بالغاء التعاملات فورا.