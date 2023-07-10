بسبب كينيا.. الخارجية السودانية تعلن مقاطعة قمة "إيغاد"

قررت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، مقاطعة محادثات قمة "إيغاد" المنعقدة في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، ورهنت مشاركتها بعدم رئاسة كينيا للاجتماع.

وأصدرت الخارجية بيانًا جاء فيه: "وصل وفدنا بالفعل إلى أديس أبابا، صباح اليوم؛ ما يؤكد جدية حكومة السودان للارتباط البنّاء والتواصل مع المنظمات الإقليمية".

وتابع البيان: "لكن للأسف اتضح لوفدنا أن رئاسة اللجنة الرباعية لم يتم تغييرها، علمًا بأن حكومة السودان قد طالبت منذ قمة جيبوتي بتغيير رئاسة ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، للجنة الرباعية"، مرجعة ذلك لأسباب منها "عدم حيادية روتو في الأزمة القائمة".

وأضافت الخارجية: "لم تتم الاستجابة لوفدنا حتى لحظة صدور هذا البيان، ولايزال وفد حكومة السودان متواجدًا في أديس أبابا ينتظر الاستجابة لطلبه".