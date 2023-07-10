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انطلاق الاجتماع الوزاري للحوار بين روسيا ودول الخليج في موسكو

عربي ودولي
بوابة الفجر

انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري السادس للحوار بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، في العاصمة الروسية موسكو.

وشهد الاجتماع حضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظرائه الخليجيين، وذلك ضمن الحوار الإستراتيجي بين روسيا ودول الخليج.

وقال وزير الخارجية الروسية، في كلمة ترحيبية، قبل انطلاق الجلسة المغلقة: "لدينا علاقة مميزة وهي آخذة بالتطور وباستمرارية مع جميع دول مجلس التعاون، نحن ندعم بشدة تعزيز التبادل التجاري بين دولتنا وجميع دول مجلس التعاون".

بدوره وزير الخارجية العماني قال قبيل بدء الجلسة المغلقة: "يسهم هذا الاجتماع في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون وروسيا، وهناك العديد من البرامج التي تعكس انفتاح دول المجلس على الشراكة مع العالم".

وأعرب الوزير العماني عن ترحيبه "بالتشارك مع روسيا لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا وتطورًا"، مضيفًا: "نسعى لتعميق التفاهم وتعزيز العلاقات بين الخليج وروسيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

وشدد الوزير على أن سلطنة عمان، تدعو إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلًا: "الأزمة الأوكرانية لها تداعيات على الأمن والسلم الدوليين ويجب تحكيم لغة الحوار، ويجب حل النزاع بالوسائل السلمية والالتزام بمبادئ حسن الجوار".

ولاحقًا، عقدت خلف الأبواب المغلقة الاجتماعات التي تستضيفها "دار الضيافة" التابعة للخارجية الروسية في موسكو، على أن يليها مؤتمر صحفي لتوضيح أهم النقاط التي اتفق عليها وزراء خارجية كل من روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بعد المباحثات.

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