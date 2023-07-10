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مصرع تونسي إضرم النار في جسده بولاية الكاف

تونس 365
بوابة الفجر

أقدم تونسي على إشعال النار في جسده، أمام أحد مكاتب البريد في ولاية الكاف شمال غربي البلاد، بعد مروره بمشاكل عائلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في ولاية الكاف فوزي الداودي، إن شابا ثلاثينيا متزوجا توفي، صباح أمس الأحد، إثر إضرامه النار في جسده أمام مكتب البريد في برنوصة، وفق إذاعة "موزاييك" المحلية.
وأشار الداودي إلى أن الشاب بات، ليلة السبت الماضي، أمام مكتب البريد في برنوصة قبل أن يعمد، صباح أمس الأحد، إلى إضرام النار في جسده.
وأوضح المتحدث أن الشاب التونسي فارق الحياة بعد دقائق قليلة من وصوله إلى المستشفى.
وتابع أن أسباب إقدام الشاب على فعلته "تعود مبدئيا إلى مشاكل عائلية مرّ بها"، دون مزيد من التفاصيل.

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