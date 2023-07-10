وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بين دول الخليج وروسيا

شارك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم الإثنين، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الخليجية الروسية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأزمة الروسية – الأوكرانية، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ودعم كافة الجهود التي تحقق الأمن والسلم الدوليين.

كما تطرق الاجتماع إلى تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والعمل المتعدد الأطراف، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الدولية.

حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.