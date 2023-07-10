الإمارات الـ7 عالميًا في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقًا لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، حسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي.

ووفق البيانات التي صدرت مطلع شهر يوليو الجاري، ارتفع نصيب الفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة من إجمال الدخل القومي وفقًا لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، إلى 87.3 ألف دولار دولي من مستواه السابق عند 76.81 ألف دولار دولي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

والدولار الدولي هو وحدة افتراضية تستخدم للتخلص من فروق القوة الشرائية عند مقارنة الاقتصادات، وله نفس القوة الشرائية للدولار الأميريكي داخل الولايات المتحدة.

ووفق التحديث الأخير للبنك الدولي، رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها ضمنن قائمة الدول الأعلى دخلًا من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي وفق منهجية “أطلس” بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي أيضًا.

ويوزع البنك الدولي اقتصادات العالم على أربع مجموعات حسب الدخل وفقًا لطريقة أو منهجية “أطلس”، وتنقسم المجموعات إلى (منخفضة، ومتوسطة منخفضة، ومتوسطة عليا، ومرتفعة)، ويتم تحديث التصنيفات كل عام في بداية شهر يوليو، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للسنة التقويمية السابقة.

وتقوّم التصنيفات المحدثة لدخل البلدان للسنة المالية من (1 يوليو/تموز 2023 إلى 30 يونيو/حزيران 2024)، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2022.

وارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الجارية للدولار الأميركي “حسب طريقة أو منهجية “أطلس” إلى 48.95 ألف درهم في العام 2022، من مستواه عند 43.46 ألف درهم في 2021، وتخطى مستواه ما قبل جائحة كورونا حين كان عند 46.21 ألف دولار.

ويتم التعبير عن مقاييس الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأمريكي باستخدام معاملات التحويل المشتقة وفقًا لطريقة أطلس، والتي تم إدخالها بشكلها الحالي في عام 1989.