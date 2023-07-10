«خدمات عالية الجودة وتوصيل لـ باب البيت».. انطلاق موقع وتطبيق طازة للمنتجات الغذائية بأسعار زمان في حدائق الأهرام

تطبيق طازة يقضي على الغلاء.. "رجعنا من تاني بأسعار زمان"

أطلقت شركة إسكيما للتكنولوجيا، بالتعاون مع شركة توصيلة، خدمة جديدة لسكان منطقة حدائق الأهرام ودريم لاند بمحافظة الجيزة، تحمل اسم «طازة»، وتم تدشين موقع وتطبيق «طازة» للمنتجات الغذائية في منطقة حدائق الأهرام ودريم لاند لتوصيل كافة المنتجات والسلع إلى المنازل بأقل تكلفة.

يأتي ذلك في إطار الجهود للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار، والحرص على توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

تطبيق طازة هيلبي احتياجاتك.. "معانا اشتري وأنت في أمان"

وشهد التطبيق إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين حرصوا على شراء المستلزمات من خلال التطبيق وعبر الموقع الإلكتروني، ووصلت نسب التخفيض فيها لـ60%، حيث تتوفر كافة المستلزمات، لا سيما السلع الاستراتيجية الأساسية التي يحتاجها المواطنين، مثل «اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة وغيرها من السلع الأخرى».

موقع طازة من هنــــــــــــا.

صفحة طازة الرسمية على "فيسبوك" اضغط هنـــــــــا.

تطبيق طازة يقضي على الغلاء.. "رجعنا من تاني بأسعار زمان"

وأكد مسؤولو موقع وتطبيق طازة، حرصهم على المشاركة وتقديم يد العون للمواطنين، في إطار الشعور الوطني ومساعدة الغير، ومحاولة منهم لمنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدين أن هذه السلع تمتاز بالجودة وانخفاض الأسعار، وتوفر كل الكميات،، وأن هذه العروض المتاحة على الموقع والتطبيق مستمرة دائمًأ لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

منتجات طازة

تطبيق طازة.. "خدماتنا كتير وعلى قد الإيد"

ويأتي ذلك في إطار في إطار الجهود للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار، والحرص على توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبي كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" والحد من تداعياته.

طازة - مهرجان تحطيم الأسعار

"هنوصلك لباب البيت".. تطبيق طازة "اطلب احتياجاتك وسيب الباقي علينا"

«هنوصلك في مكانك، طلباتك أوامر»، أسعارنا مخفضة ومختلفة، معانا مش هتضيع وقتك، هنجيلك لحد باب بيتك، جودة عالية وخدمة مميزة وأسعارنا دون منافس"، خدمة تطبيق طازة، تعد من الخدمات الجديدة التي يتمتع بها سكان منطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، حيث إنها تقدم منتجاتها بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار.

أسعار منتجات طازة

وداعا للأسواق.. تطبيق طازة "طلباتك هتوصلك لباب البيت"

ونفذت تطبيق طازة، شركة إسكيما للتكنولوجيا، بالتعاون مع شركة توصيلة، تيسيرًا على المواطنين والقضاء على موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد في ظل الفترة الحالية، ويقدمون المنتجات بأعلى جودة، تكلفة أقل، وتصل إلى سكان الحدائق إلى باب البيت.

طازة Taza

تطبيق طازة.. خضراوات وفاكهة جودة عالية بأسعار الجملة في حدائق الأهرام

ويقدم تطبيق طازة، منتجات من خضراوات وفاكهة ولحوم وفراخ، وكافة المنتجات بأسعار الجملة، وذلك سيوفر على المواطنين الكثير من العناء والمشقة، خاصة أن الخدمة متوفرة يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً يوميًا.

أسعار طازة - سعر كرتونة البيض

تطبيق طازة في الخدمة.. "معانا مفيش مستحيل وهتشتري كل اللي نفسك فيه"

كما يقدم تطبيق طازة، عروضًا مميزة وتخفيضات كبيرة على بعض منتجاتها، ويمكن متابعة كل ذلك من خلال تطبيق طازة عبر متجر "جوجل بلاي" سواء لمستخدمي هواتف الأندرويد أو الأيفون، وننشر في السطور التالية كيفية تواصل سكان حدائق الأهرام ودريم لاند مع طازة للاستفسار وعمل طلب في أسرع وقت.

التواصل مع طازة عبر «واتساب» من هنـــــــــــا.

رابط تطبيق طازة «أندىويد» من هنـــــــــــــــــــــا.

رابط تطبيق طازة عبر «IOS» من هنـــــــــــــــــــــا.