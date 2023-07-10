الطاقة الدولية: تقلص المعروض النفطي سيستمر في النصف الثاني من 2023



قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه من المرجح أن يؤدي الطلب على النفط من الصين والدول النامية، إلى جانب تخفيضات الإمدادات من أوبك+، إلى استمرار تقلص المعروض خلال النصف الثاني من العام رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأضاف بيرول في تصريحات لرويترز اليوم الإثنين العاشر من يوليو تموز: حتى في ظل النمو الاقتصادي البطيء، فإن الطلب من الصين ودول نامية أخرى كان قويًا.

وتابع: إذا أخذنا في الاعتبار تخفيضات الدولة المنتجة الرئيسية لإنتاجها، فإننا ما زلنا نعتقد أننا قد نشهد شحًا في المعروض في السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقررت السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد الخفض الطوعي للإنتاج النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا شهر إضافي في أغسطس آب.

فيما أعلنت روسيا خفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس آب.