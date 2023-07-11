عاجل.. أحدث صورة للفنان إيمان البحر درويش على سرير المرض بعد نشرها بواسطة ابنته

انتشرت منذ دقائق قليلة صورة للفنان الكبير إيمان البحر درويش عبر وسائل التواصل الإجتماعي وظهر الفنان إيمان البحر درويش وهو يرقد على سرير المرض.

وقد نشرت ابنته هذه الصورة أيضًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وعلقت عليها قائلة: "سيشهد التاريخ أن ده بقي إيمان البحر درويش".

تفاصيل مرض إيمان البحر درويش

بدأت قصة إيمان البحر درويش منذ العام الماضي، إذ أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "دعواتكم بتمام الشفاء إخوتي وأحبائي خالص شكري وتقديري لكل من دعا لي بالشفاء بفضل الله ورحمته وكرمه ودعاء الصالحين شكرًا حزيلًا لكل من ساعدني وأخص بالشكر دكتور جمال ودكتور حسام الإبراشي والأخ الحبيب وليد عبد الوهاب، أنا مكسل شوية في العلاج الطبيعي، وأحتاج بدعاكم وتشجيعكم لاستكمال العلاج الطبيعي بإذن الله وتوفيقه".

آخر أعمال إيمان البحر درويش



يذكر أن آخر ألبومات الفنان إيمان البحر درويش، كان "اذن يا بلال" والذي طرحه عام 2002، وتضمن عدد كبير من الأغنيات الدينية، منها "الأقصى يا الجنة"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها بسبب الانتهاكات التي كانت تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمسجد الأقصى.