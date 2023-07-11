عاجل|في ظل توقعات بيعها لرجل الأعمال أحمد عز.. مجلس إدارة "الدخيلة للصلب" يقرر شطبها نهائيا من البورصة

قرر مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب الموافقة علي السير في إجراءات الشطب الاختياري من البورصة المصرية في الوقت الذي تداول فيه أنباء عن الاعلان عن بيعها لشركة حديد عز المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

شراء أسهم المعترضين بسعر 1250 جنيه للسهم :

وقالت شركة العز الدخيلة للصلب، إن مجلس إدارتها سسيقوم بشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، بسعر 1250 جنيها للسهم، موضحتا أن هذا السعر يمثل زيادة نحو 52.4% على سعر السهم في السوق اغلاق يوم 9 يوليو 2023، وزيادة بنحو 38.6% عن سعر السهم مقرنة بمتوسط اقفال اخر 3 شهور.

وأوضحت العز الدخيلة للصلب، أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل بالعملة الاجنبية من عدد من البنوك خارج مصر.

أحمد عز يقترب من الاستحواذ بنسبة 100% على الدخيلة للصلب

ويأتي قرار الشركة للشطب اختياريا بعد أنباء عن اقتراب حديد عز المملكومة لرجل الاعمال أحمد عز من شراء حصة الحكومة بالشركة البالغة نحو 14 % من خلال بنك الاستثمار القومي الذي يمتلك 8.15% وبنك الاهلي المصري الذي يمتلك حصة 5.78%، على الرغم من نفي حديد عز عدة مرات هذا الامر.

وكشفت وكالة بلومبرج أن الصندوق السيادي المصري تسلم نسخة بشأن دراسة القيمة العادلة لشركة عز الدخيلة للصلب استعداد لبيع حصتها البالغة 14% لشركة حديد عز، حيث مشيرة إلى ان القيمة العادلة للسهم تبلغ نحو 1060 جنيه للسهم.

ويتطلب تنفيذ إجراءات شطب الشركة الاختياري من البورصة موافقة الجميعة العمومية للشركة، حيث تم الدعوة لانعقادها يوم 4 أغسطس القادم لمناقشة الأمر.

من المتوقع أن توافق الجمعية العامة الغير عادية على شطب العز الدخيلة للصلب من البورص حيث إن اغلبية الاسهم تؤل ملكيتها لشركة حديد عز بنحو 64.06%.

حديد عز تبدأ إجراءات ضمان “ الدخيلة للصلب”

من جانبه قررت حديد عز ايضا الدعوة لجمعية عمومية يوم الاربعاء 2 اغسطس أي قبل يومين من الجمعية الغير عادية لـ" العز الدخيلة للصلب" للموافقة على إبرام ضمانات لصالح شركات تابعة في إشارة إلى إنه ا ستضمن شركة العز الدخيلة للحصول على القرض لشراء أسهم المعترضين على قرار الشطب الاختياري.

وكشفت مصادر أن من ضمن الصفققات التى من المقرر أن يعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم في مؤتمر صحفي استحواذ حديد عز المملوكه؛ لرجل الأعمال أحمد عز على العز الدخيلة للصلب.

ويمتلك أحمد عز نحو 60% من أسهم حديد عز .

ويحاول رجل الأعمال أحمد عز تعزيز استثمارته بقطاع الحديد والصلب المصري، حيث استحوذ في يناير من 2022 على حصة ابو هشيمة في حديد المصريين بقيمة بلغت 2.5 مليار جنيه.

وتعد شركة عزد الدخيلة للصلب أكبر مصنع لإنتاج الصلب فى مصر، بطاقة إنتاجية سنوية 3.2 مليون طن من منتجات الصلب النهائية، منها 2.1 مليون طن/سنويًا من الأطوال (حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب) و1.1 مليون طن/سنويًا من لفائف مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن.

وقد تأسست الشركة باسم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب؛ حيث بدأت الشركة فى إنتاج الأطوال منذ عام 1986، بواسطة عدد من شركات ومؤسسات القطاع العام والشركات اليابانية ومؤسسات التمويل والتنمية الدولية، وفي عام 1999 استحوذت حديد عز بعد طرح اسهمها للاكتاب على أول حصة حاكمة لها فى شركة العز الدخيلة للصلب.