ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس المتوقعة اليوم

وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود البلاد طقس، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 20 العظمى 36

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 41