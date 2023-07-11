ads

وزير الإسكان يتفقد مشروعات تطوير محاور الطرق ومنطقة الخدمات بمدينة القاهرة الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تطوير محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة، وكذا مشروع منطقة الخدمات، المجاورة للمنطقة الصناعية، ومنطقتى "سكن مصر" و"دار مصر"، ورافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، والمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.


وشدد الدكتور عاصم الجزار، على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير المحاور بمدينة القاهرة الجديدة وبأعلى جودة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة.


واستمع الوزير إلى شرح مفصل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن مشروعات تطوير محاور الطرق، حيث يجرى تطوير امتداد محور محمد نجيب، بطول حوالى 2 كم، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وبعرض 19 مترًا للاتجاه الواحد، وحارتى خدمة على جانبى الطريق، وكذا تطوير محور العبور، بطول 2.8 كم، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وبعرض 19 مترًا للاتجاه الواحد، والجزيرة الوسطى بعرض 2 متر، إضافة إلى تطوير محور الجزيرة، بطول 2.6 كم، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وعرض الاتجاه 19 مترًا، والجزيرة الوسطى بعرض 2 متر.


كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، منطقة الخدمات الجارى تنفيذها على مساحة 130 فدانًا، وتضم معارض، ومخازن، ومنطقة لوجستية، ومنشآت إدارية وتجارية، وتخدم المنطقة الصناعية، ومنطقتى "سكن مصر"، و"دار مصر"، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للمخططات المعتمدة للمنطقة.
 

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل| 11 مليون مصري في خطر.. نقص أدوية السكر بالصيدليات: «مفيش غير المحلي»

شبانة: 5 صفقات مدوية يحسمها الأهلي

أول قرار لـ مرتضى منصور بعد تأييد عزله من رئاسة الزمالك

عاجل.. موقف مبابي من الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي

عاجل.. أول رد من نقابة الموسيقيين على صورة إيمان البحر درويش

سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى البنوك والسوق السوداء

أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم بالسوق السوداء

عاجل.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك