"لينكـ شغّال" استخراج كشوفات نتائج الثالث المتوسط 2023 الخارجي لجميع المحافظات بالعراق عبر epedu.gov.iq

أعلنت وزارة التربية العراقية رسميًا عن موعد إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2023 في جميع المحافظات العراقية، وخلال الساعات الماضية، انتشرت العديد من الشائعات والأخبار الكاذبة حول موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط. أكدت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية أن نتائج الصف الثالث المتوسط ستكون متاحة يوم الخميس الماضي، الموافق 7 تموز 2023، لكن وزارة التربية العراقية نفت هذا الأمر بشكل قاطع، وقد ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار لتجنب إثارة الاضطراب في الشارع العراقي. في المقابل، يشعر جميع طلاب الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية حاليًا بالقلق والترقب بسبب التأخير في إعلان نتائج الدور الأول لعام 2023.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

أعلنت وزارة التربية العراقية في بيان رسمي أنه قد تم تحديد الموعد الرسمي والنهائي لإعلان نتائج الثالث المتوسط. أكد البيان أن عملية فحص وتدقيق الدفاتر الامتحانية وصلت إلى مراحلها النهائية، وسيتم إعلان النتائج رسميًا لجميع الطلاب في العراق في يوم الأربعاء أو الخميس القادم الموافق 13 تموز 2023، وقد قام وزير التربية بإصدار توصيات مباشرة لجميع القائمين على عملية فحص الدرجات وتدقيقها بضرورة الاهتمام بجهود الطلاب ودقة كل الأعمال التي يقومون بها خلال العام الدراسي، وقام كلا من وكيل الوزارة للشؤون الفنية ورئيس اللجنة الدائمة للامتحانات بزيارة تفقدية لمراكز فحص وتدقيق الدراسة المتوسطة للاطلاع على جميع مراحل العملية.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية أن هناك طريقتين للوصول إلى نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2023 في جميع محافظات العراق، وبإمكان الطلاب الاطلاع على النتائج عن طريق الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية وإدخال اسمهم ورقم الامتحان الخاص بهم.

ويمكن للطلاب الحصول على النتائج عن طريق موقعنا الإلكتروني موقع نتائجنا عندما يتم تحميل النتائج كملفات PDF، وبإمكان الطالب تنزيل الملف بسهولة عبر اختيار مدرسته والبحث باستخدام اسمه أو رقم امتحانه.

أعلنت وزارة التربية العراقية بشكل رسمي عن موعد إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2023 في جميع المحافظات العراقية، وذلك بعد تداول العديد من الأخبار الزائفة والشائعات حول تأجيل إعلان النتائج، ونفت الوزارة بشكل قاطع صحة هذه الأخبار ودعت إلى ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار لعدم إثارة البلبلة في الشارع العراقي.

ويعيش حاليا طلاب الصف الثالث المتوسط في جميع أنحاء العراق حالة من الانتظار والترقب بسبب تأخر إعلان النتائج، وهذا يثير قلقهم ويؤثر على حالتهم النفسية، ولذلك، يجب على الوزارة أن تعمل على توفير المعلومات المحدثة للطلاب وأولياء الأمور بشكل مستمر ودقيق، وتجنب التأخير في إعلان النتائج في المرات القادمة لضمان تخفيف الضغط على الطلاب وتحسين أدائهم النفسي والأكاديمي.