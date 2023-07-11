رابط نتيجة التقديم والقبول للصف الاول الابتدائي 2023-2024 للمدارس الحكومية ورياض الاطفال
رابط نتيجة التقديم والقبول للصف الأول الابتدائي 2023-2024 للمدارس الحكومية ورياض الاطفال parent.emis.gov.eg
سنتابع معكم نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي لعام ٢٠٢٣ في المدارس الحكومية وروضات الأطفال. سيعلن وزارة التربية والتعليم قريبًا عن نتيجة القبول للصف الأول الابتدائي لهذا العام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، ويهتم الآباء بنتيجة التسجيل في الصف الأول الابتدائي وروضات الأطفال ويتابعون ذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية. سنعرفكم الآن على رابط نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي لعام ٢٠٢٣ عبر parent.emis.gov.eg.
نتيجة التسجيل في الصف الأول الابتدائي لعام 2023.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستسمح بالوصول لنتائج تقديم الصف الأول الابتدائي عبر رابط إلكتروني خاص ببوابة مركز المعلومات، وتوفر هذه البوابة العديد من الخدمات التعليمية الهامة للطلاب وأولياء الأمور، أكدت الوزارة عند التقديم ضرورة إدخال بيانات الطلاب بشكل صحيح، لتجنب الأخطاء أثناء تسجيلهم في الصف الأول الابتدائي، كما نصحت الوزارة بضرورة مراجعة المدرسة التي تم تسجيل الطالب فيها لاستكمال عملية التقديم الورقي، يمكنكم الاطلاع على نتائج قبول الصف الأول الابتدائي وروضة الأطفال التي ستعلن في منتصف شهر أغسطس من خلال الرابط التالي
رابط نتائج قبول الصف الأول الابتدائي لعام 2023 وروضة الأطفال
- أولا يجب الدخول على رابط بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم
- اضغط على هذا الرابط emis.gov.eg
- أو من خلال رابط التقديم parent.emis.gov.eg
- ثم قم بتسجيل الدخول على هذا الرابط
- وكان التقديم الإلكتروني الخاص بالطلاب قم تم من خلال هذا الرابط ايضا.
- بعد تسجيل الدخول على رابط موقع مركز المعلومات قم بتسجيل الدخول على حساب ولي الأمر.
- سيطلب منك الموقع إدخال بعض البيانات الخاصة بولي الأمر مثل الرقم القومي وكلمة السر.
- بعد ذلك قم بفتح صفحة ولي الأمر واضغط على زر الطلبات.
- وهكذا ستظهر أمامك نتيجة التقديم للطالب، في حال ظهور النتائج.