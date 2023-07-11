رابط نتيجة التقديم والقبول للصف الأول الابتدائي 2023-2024 للمدارس الحكومية ورياض الاطفال parent.emis.gov.eg

رابط نتيجة التقديم والقبول للصف الاول الابتدائي 2023-2024 للمدارس الحكومية ورياض الاطفال

سنتابع معكم نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي لعام ٢٠٢٣ في المدارس الحكومية وروضات الأطفال. سيعلن وزارة التربية والتعليم قريبًا عن نتيجة القبول للصف الأول الابتدائي لهذا العام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، ويهتم الآباء بنتيجة التسجيل في الصف الأول الابتدائي وروضات الأطفال ويتابعون ذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية. سنعرفكم الآن على رابط نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي لعام ٢٠٢٣ عبر parent.emis.gov.eg.

نتيجة التسجيل في الصف الأول الابتدائي لعام 2023.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستسمح بالوصول لنتائج تقديم الصف الأول الابتدائي عبر رابط إلكتروني خاص ببوابة مركز المعلومات، وتوفر هذه البوابة العديد من الخدمات التعليمية الهامة للطلاب وأولياء الأمور، أكدت الوزارة عند التقديم ضرورة إدخال بيانات الطلاب بشكل صحيح، لتجنب الأخطاء أثناء تسجيلهم في الصف الأول الابتدائي، كما نصحت الوزارة بضرورة مراجعة المدرسة التي تم تسجيل الطالب فيها لاستكمال عملية التقديم الورقي، يمكنكم الاطلاع على نتائج قبول الصف الأول الابتدائي وروضة الأطفال التي ستعلن في منتصف شهر أغسطس من خلال الرابط التالي

رابط نتائج قبول الصف الأول الابتدائي لعام 2023 وروضة الأطفال