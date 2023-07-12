صدق أو لا تصدق.. فرج عامر يحمل كل عضو بسموحة 6 آلاف جنيه للإصلاح الزراعي

في واحدة من أغرب وأعجب القرارات الإدارية، في ظل التخبط الإداري العنيف الذي يعيشه نادي سموحة تحت رئاسة المهندس محمد فرج عامر، قرر رئيس النادي تحميل أعضاء الجمعية العمومية مبلغ بقيمة 6 آلاف جنيه يسددها كل منهم لحساب النادي وتسدد إلى الإصلاح الزراعي لحل مشكلة النادي مع الهيئة والبالغة أكثر من 120 مليون جنيه.

وعلى الرغم من أن مشكلة النادي مع الإصلاح الزراعي لا تخص الأعضاء بأي حال من الأحوال بعد تسديدهم لقيمة الاشتراك بالنادي وكذلك سداد تجديد العضوية سنويا، إلا أن فرج عامر قرر تحميلهم كذلك تلك الأزمة ليسددها الأعضاء من أموالهم.

وقرر رئيس النادي إضافة مبلغ قيمته 500 جنيه على كل عضو عند تجديد الاشتراك السنوي، ويستمر تسديد ذلك المبلغ لمدة 12 سنة متتالية، ليصل مجموع ما يدفعه العضو الواحد 6 آلاف جنيه.

وعلى الرغم من قرار فرج عامر إلا أن الأخير لم يتوصل إلى اتفاق مع الإصلاح الزراعي بشأن حل الأزمة نهائيا، ولكنه قرر جمع المبالغ المالية ليضعها تحت حساب تلك الأزمة، رغم أن المجلس السابق لسموحة برئاسة وليد عرفات سدد 5 ملايين جنيه تحت تصرف الإصلاح الزراعي من ميزانية النادي دون تحميل الأعضاء أي أعباء مالية إضافية.