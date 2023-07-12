ads

صدق أو لا تصدق.. فرج عامر يحمل كل عضو بسموحة 6 آلاف جنيه للإصلاح الزراعي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

في واحدة من أغرب وأعجب القرارات الإدارية، في ظل التخبط الإداري العنيف الذي يعيشه نادي سموحة تحت رئاسة المهندس محمد فرج عامر، قرر رئيس النادي تحميل أعضاء الجمعية العمومية مبلغ بقيمة 6 آلاف جنيه يسددها كل منهم لحساب النادي وتسدد إلى الإصلاح الزراعي لحل مشكلة النادي مع الهيئة والبالغة أكثر من 120 مليون جنيه.

وعلى الرغم من أن مشكلة النادي مع الإصلاح الزراعي لا تخص الأعضاء بأي حال من الأحوال بعد تسديدهم لقيمة الاشتراك بالنادي وكذلك سداد تجديد العضوية سنويا، إلا أن فرج عامر قرر تحميلهم كذلك تلك الأزمة ليسددها الأعضاء من أموالهم.

وقرر رئيس النادي إضافة مبلغ قيمته 500 جنيه على كل عضو عند تجديد الاشتراك السنوي، ويستمر تسديد ذلك المبلغ لمدة 12 سنة متتالية، ليصل مجموع ما يدفعه العضو الواحد 6 آلاف جنيه.

وعلى الرغم من قرار فرج عامر إلا أن الأخير لم يتوصل إلى اتفاق مع الإصلاح الزراعي بشأن حل الأزمة نهائيا، ولكنه قرر جمع المبالغ المالية ليضعها تحت حساب تلك الأزمة، رغم أن المجلس السابق لسموحة برئاسة وليد عرفات سدد 5 ملايين جنيه تحت تصرف الإصلاح الزراعي من ميزانية النادي دون تحميل الأعضاء أي أعباء مالية إضافية.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار الآن.. أسعار العملات في السوق السوداء اليوم الأربعاء 12-7-2023 أمام الجنيه المصري

رسميًا.. نجم منتخب مصر يوقع على عقود انتقاله إلى الأهلي

مفاجأة مدوية.. لاعب غير متوقع يرحل عن الأهلي بمباركة كولر

عاجل.. الأهلي يحسم التعاقد مع رابع صفقاته الصيفية

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023.. سعر عيار 21 بيع وشراء بالمصنعية

عاجل.. باريس سان جيرمان يعاقب مبابي بتلك الطريقة بسبب ريال مدريد

عاجل| 11 مليون مصري في خطر.. نقص أدوية السكر بالصيدليات: «مفيش غير المحلي»

عاجل| "ايفا فارما" تمحو الأسعار من على علب المكملات الغذائية