سلطات الاحتلال تعتقل نائب المدير العام للأوقاف بالقدس

أعلنت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال الشيخ ناجح بكيرات، نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث، ظهر اليوم، من منزله في القدس.

وبحسب مقربين للشيخ ناجح بكيرات، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا بإبعاده عن القدس، ولكنه رفض واعتكف في منزله في الأيام الأخيرة، لتقوده قوات الأمن الإسرائيلية اقتادت من منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس الشرقية إلى أحد المعتقلات.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أصدرت ما يزيد على 23 قرارا بإبعاد الشيخ بكيرات عن المسجد الأقصى منذ عام 2001، تراوحت لفترات مختلفة ووصلت أحيانا إلى 6 أشهر.

كما احتجزته 13 مرة، وذلك على خلفية نشاطه وتصريحاته ومواقفه المدافعة عن المسجد الأقصى.