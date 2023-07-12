الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة عدد من عناصره في الضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عن إصابة عدد من عناصره خلال مصادرة "أموال إرهاب" في قرية ترمسعيا في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "قوات تابعة لحرس الحدود وجيش الدفاع عملت هذا الصباح (الأربعاء) في قرية ترمسعيا الواقعة في منطقة لواء بنيامين حيث صادرت أموال إرهاب بقيمة تبلغ نحو 650،000 شيكل. تم تحويل أموال الإرهاب التي تمت مصادرتها مع المشتبه بهما اللذين اعتقِلا لمتابعة التعامل من قبل أجهزة الأمن".

وأضاف: "خلال النشاط تجمّع في المكان عشرات الفلسطينيين الذين اعتدوا على القوات، ورموا الحجارة وألقوا زجاجات الصبغات. ورد المقاتلون بوسائل تفريق المظاهرات وإطلاق النار في الهواء، واعتقلوا شخصين مشتبه بهما اعتديا عليهم حيث تم رصد الإصابة".

وأعلن "أن أحد مقاتلي جيش الدفاع أصيب بجروح طفيفة بعد أن اعتدى شخص متشبه به عليه، وتم نقل المقاتل لتلقي الرعاية الطبية في المستشفى وإبلاغ عائلته في حين أصيب أحد مقاتلي حرس الحدود بجروح طفيفة جراء إصابة حجرة وعولج في المكان".