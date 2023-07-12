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مكافحة المخدرات: ضبط 1.8 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالجوف

السعودية
بوابة الفجر

صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

وأسفرت المتابعة الأمنية، عن ضبط (1،882،198) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخفية في مخازن سرية تحت الأرض داخل مزرعة في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، والقبض على (4) متهمين، وهم مقيم من الجنسية اليمنية و(3) مواطنين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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