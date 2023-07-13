نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الاول العراق

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول العراق جميع المحافظات عبر نتائجنا،بغداد ،الرصافة، الكرخ ،البصرة ،ذي قار ،ديالى ،كربلاء ،كركوك ،ميسان ،المثنى ،النجف ،نينوى ،القادسية ،الأنبار، بابل ،صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ،السليمانية، واسط اربيل، دهوك، نتائج دور اول ثالث متوسط،أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الأربعاء، عن توفر رابط نتائج الدور الأول لامتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2023 في جميع المحافظات بما فيها ميسان. وعلى الرغم من التأخير، فإن الوزارة تعمل على الإعلان عن النتائج في الدورة الأولى في أسرع وقت ممكن.

إذا كنت ترغب في الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023، يمكنك الوصول إلى الرابط المتاح على موقع وزارة التربية العراقية، والذي يتضمن نتائج الدور الأول لهذا الصف. ونحن ندعو الجميع للتحلي بالصبر حيث أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن النتائج في الوقت المناسب.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2023 في العراق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها يوم الأربعاء أو الخميس القادم على أبعد تقدير، وستكون النتائج متاحة على موقع "نتائجنا" وموقع وزارة التربية العراقية.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول العراق

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية العراقية أن جميع نتائج الثالث المتوسط للدورة الأولى لعام 2023، بما في ذلك نتائج محافظة ميسان وجميع المحافظات الأخرى، مبشرة للغاية، ولا يوجد سبب للقلق أو التوتر من قبل الطلاب والطالبات. كما حث المصدر الطلاب وأولياء الأمور على الصبر والاطمئنان، حيث ارتفعت نسبة النجاح هذا العام إلى 85٪ في المواد الأساسية، وهو ما يشكل دليلًا على التحسن الكبير في جودة التعليم في العراق.

موقع نتائجنا نتائج الثالث المتوسط 2023

– تصفح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا أو موقع نتائجنا من هنا .

– اختر ملف نتائج الثالث المتوسط 2023.

– أدخل المعلومات المطلوبة في الحقول المناسبة أو اختار المحافظة وحمل ملف pdf.

– تحقق من المعلومات

– أضغط على زر البحث للحصول على نتائجك.

تقسيم الدرجات لمواد الصف الثالث متوسط

فصل ثاني جهاز هيكلي “24”.

بينما الفصل الثالث عضلي “9” درجات.

في حين الفصل الهضمي من “15” درجات.

بينما الفصل الخامس جهاز الدوران من “28” درجة.

إضافة إلى الفصل الساس تنفسي “13” درجة.

الفصل السابع إخراج “13” درجة.

الثامن تناسلي من “7” درجات.

الفصل العاشر حسي “22” درجة.

الجهاز العصبي “5” درجات.

تقسيم درجات مادة الإسلامية

السور “10” درجات.

الحديث من “10” درجات.

المعاني “5” درجات.

تقسيم درجات مادة اللغة العربية

القواعد من “30” درجة.

الأدب والنصوص من “20” درجة.

الإملاء “5” درجات.