نتائجنا : رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

أصبحت نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط هي الموضوع الأكثر اهتمامًا للعديد من الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق. وذلك بمجرد الاقتراب من إعلانها رسميًا، حيث أعلنت لجان التصحيح المنتشرة في المحافظات عن انتهائها من تصحيح الإجابات وتسجيل الدرجات الخاصة بكل طالب أو طالبة، الآن يتبقى المرحلة الأخيرة التي يَنتظرها الجميع، وهي اعتماد النتائج من قِبل وزير التربية العراقي. ثم سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة وأيضًا على موقع "نتائجنا" الخاص بالوزارة، وستتوفر مجموعة من الخطوات التفصيلية التي سنشرحها لكم في الفقرات التالية، وذلك لكي يتسنى للجميع في جميع محافظات العراق الاطلاع على النتائج.

نتيجة الثالث متوسط 2023 العراق

ستعلن نتائج الثالث المتوسط قريبًا بعد انتهاء تصحيح أوراق الامتحانات، وحث وزير التربية إبراهيم نامس على ضرورة رصد الدرجات ومراجعتها بدقة وشفافية لضمان ألا يتم تحريف النتائج، هدفه هو أن يحصل جميع الطلاب على درجاتهم المستحقة وفقًا لأدائهم خلال الفصل الدراسي.

استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط

حتى تتمكن من القيام باستخراج نتائج الثالث متوسط في محافظات العراق، يجب عليك اتباع الخطوات التي جاءت وفقًا للنحو التالي:-

أولًا يجب الطالب الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم الضغط بعدها على زر “نتائج الثالث متوسط”.

تحديد المحافظة واختيار المدرسة الذي ينتمي إليها.

كتابة اسم الطالب ورقم المقعد الخاص به.

ثم يتم الضغط مباشرة على أيقونة “عرض”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة الخاصة بالطالب.

موعد إعلان نتيجة الثالث متوسط 2023

يمر إعلان النتائج بعدة مراحل مختلفة في العرض، وتشمل مرحلة الامتحانات التي تُجرى على مستوى المحافظات بعد تهيئة كاملة للطلاب لإتمام الامتحانات بسكينة، ثم يبدأ مرحلة التصحيح التي تتم في بعض المراكز المتخصصة، وبعدها يتم مراجعة جميع درجات الطلاب بشكل موضوعي ليحصل الطالب على نتيجته بسهولة، وذلك وفقًا للإجراءات التي أوضحناها لكم في الفقرات السابقة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة أو أي مكان آخر.

تترقب الكثير من الطلاب والطالبات في عموم محافظات العراق إعلان نتائج الثالث متوسط لعام 2023، حيث أن اللجان المختصة في التصحيح أعلنت عن انتهائها من عملية التصحيح ورصد درجات الطلاب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات خلال الساعات القليلة القادمة بعد الانتهاء من عملية التدقيق والمراجعة بكل دقة وشفافية، ويهدف وزير التربية العراقي، إبراهيم نامس، إلى ضمان حصول جميع الطلاب على الدرجات التي يستحقونها وفقًا لأدائهم الفعلي في الامتحانات، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية عادلة ومتساوية للجميع، وبعد اعتماد النتائج من قبل الوزير، سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا التابع لها، والتي يمكن للطلاب الاطلاع عليها من خلال اتباع مجموعة من الخطوات المحددة.