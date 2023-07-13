الآن .. رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 PDF في جميع المحافظات موقع نتائجنا epedu.gov.iq

تمت إكمال عملية تصحيح امتحان الصف الثالث المتوسط لعام 2023 بنسبة 90٪. سيتم عرض النتائج على مختلف البوابات الإلكترونية لتسهيل الوصول إليها للطلاب وأولياء الأمور، وبإمكان الطلاب الحصول على النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية. ويجب على الطالب إدخال رمز التحقق واختيار نتائج الصف الثالث المتوسط، ومن ثم كتابة رقم جلوسه في الاختبار. بعد النقر على زر البحث، ستظهر له النتيجة الخاصة به.

نتيجة الثالث المتوسط 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالقرار بالقرب من الانتهاء من عملية تصحيح امتحان الصف الثالث المتوسط لعام 2023. حاليًا يجري التحقق من الدرجات ومن المتوقع الانتهاء منه في الساعات القليلة المقبلة. بعد اكتمال هذه المرحلة، سيتاح للطلاب فرصة تقديم الاعتراضات على النتائج إذا لزم الأمر، إذا لم ينجح الطالب في الامتحان، سيتمكن من إعادة أداء الامتحان في فترة لاحقة.

تنصح وزارة التربية العراقية الطلاب بضرورة التحقق من مصداقية المصدر الذي يُستخدَم للاطلاع على نتائج الثالث المتوسط لعام ٢٠٢٣ واستخدام مصادر موثوقة فقط. على الطلاب أن يتذكروا أن الجهود التي بذلوها خلال العام الدراسي ستحصل على جائزتها وسيتم منح كل طالب درجته الحقيقية التي يستحقها دون الانجراف وراء الإشاعات أو المعلومات غير الموثوقة.

يعيش آلاف الطلاب وأولياء الأمور في حالة قلق وانتظار مشوقة لمعرفة نتيجة الامتحان الثالث المتوسط للعام 2023 في العراق. من المتوقع أن تُعلن وزارة التعليم العراقية النتائج خلال الأيام القادمة بعد انتهاء عمليات التصحيح وتصديق النتيجة من قِبل وزير التربية والتعليم. تم تأكيد أن نسبة النجاح في الامتحان هذا العام مرتفعة مقارنةً بالسنوات السابقة، مما يُشعر العديد من الطلاب بالاطمئنان.

تنزيل نتائج الثالث متوسط pdf

حتى الوصول إلى نتائج الثالث المتوسط لعام 2023 في العراق، يتوجب عليك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية. بعد الدخول إلى الموقع، يجب على الطالب إدخال معلوماته الشخصية مثل الاسم والرقم الامتحاني. ثم ستظهر جميع تفاصيل النتيجة بعد النقر على زر البحث.

أولًا يجب الطالب الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية .

. ثم يتم الضغط بعدها على زر “نتائج الثالث متوسط”.

تحديد المحافظة واختيار المدرسة الذي ينتمي إليها.

كتابة اسم الطالب ورقم المقعد الخاص به.

ثم يتم الضغط مباشرة على أيقونة “عرض”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة الخاصة بالطالب.

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في العراق بشغف النتائج النهائية لامتحان الصف الثالث المتوسط لعام 2023، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم عن انتهاء عملية التصحيح والتحقق من الدرجات، ويتاح للطلاب الفرصة للاعتراض إذا لزم الأمر، وتنصح الوزارة الطلاب بالتحقق من مصداقية المصدر الذي يستخدم للاطلاع على النتائج واستخدام مصادر موثوقة فقط، وتؤكد الوزارة أن الجهود التي بذلها الطلاب طوال العام الدراسي ستحصل على جائزتها، وأن كل طالب سيحصل على درجته الحقيقية التي يستحقها، دون الانجراف وراء الإشاعات أو المعلومات غير الموثوقة، وتم التأكيد على أن نسبة النجاح في الامتحان هذا العام مرتفعة مقارنةً بالسنوات السابقة، مما يشعر الطلاب بالاطمئنان ويعزز ثقتهم في قدراتهم.