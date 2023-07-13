نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم الدور الاول pdf

لينك نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم الدور الأول pdf للاستعلام هُنا عبر وزارة التربية العراقية،يمكن للطلاب الآن الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط 2023، وذلك عبر زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. وتم الإعلان عن ذلك من خلال الجولة الأولى من نتائج الامتحانات.

وتؤكد الوزارة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالاختبارات، وأنها قامت ببدء عملية تصحيح الامتحانات لجميع الطلاب.

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عن طريق زيارة موقع الجولة الأولى من نتائجنا، المتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج الثالث متوسط 2023 في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج الصف الثالث المتوسط ستتم الإعلان عنها في جميع محافظات العراق خلال الساعات القليلة القادمة. وأن عمليات التصحيح لامتحانات الطلاب الدرجة المتوسطة الثالثة تم الانتهاء منها، وسيتم الإعلان عن النتائج رسميًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

وتعتبر الدرجات في الصف الثالث من المهارات الأساسية لعدد كبير من الطلاب في العراق، حيث تمثل تقييمًا لهم وتحديدًا لمرحلة دراسية جديدة.

نتائج الثالث متوسط

سيتم نشر نتائج الصف الثالث المتوسط على موقع النتائج الخاص بالوزارة، حيث أدى الطلاب امتحاناتهم في يوم 11 ديسمبر من العام الماضي. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة الوصول إلى نتائج الطلاب إلكترونيًا، بهدف توفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور في جميع محافظات العراق، وذلك نظرًا للإجراءات الوقائية الصارمة التي أعلنتها الوزارة لتحسين صحة الطلاب والمعلمين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على صحة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وذلك من خلال تطبيق إجراءات وقائية صارمة في جميع المدارس والمراكز التابعة لها.

خطوات الحصول على نتائج الجولة المتوسطة الثالثة 2023

الوصول إلى الموقع وزارة التربية العراقية .

. يمكننا أيضا الوصول إلى موقع نتائجنا المخصص لنتائج الطلاب.

يتم اختيار رمز الاستعلام عن نتائج المتوسط الثالث في العراق في الجولة الأولى.

بعد ذلك، يتم إدخال رقم امتحان الطالب مباشرة.

من خلال النقر على أيقونة سوف تحصل على النتيجة.

ستظهر النتيجة أمامنا وسوف نتأكد من صحة البيانات.

رابط لنتائج المرحلة المتوسطة الثالثة للعراق 2023

أطلقت وزارة التربية والتعليم العراقية موقعًا إلكترونيًا اليوم لتسهيل وصول جميع الطلاب إلى نتائج الامتحانات الخاصة بالمدرسة الثانوية العامة، وذلك بهدف الحد من مشكلات الازدحام وحماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم.

ويهدف هذا الموقع الإلكتروني إلى تسهيل عملية التحقق من جميع النتائج والدرجات المختلفة، وذلك لضمان توفر بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والمعلمين. ويأتي هذا الإطلاق في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية آمنة، وتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لجميع الطلاب دون استثناء.