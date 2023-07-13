عاجل .. هل تم تسريب امتحان الاحياء للصف الثالث الثانوي على تليجرام من قبل شاومينج ؟ التعليم ترد

تسريب امتحان الاحياء للثانوية العامة 2023، بدأت تظهر علامات القلق على الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة بعد انتشار أخبار تسريب امتحان الأحياء المقرر أن يتم أداؤه صباح يوم الثالث عشر من يونيو ٢٠٢٣، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك بمتابعة صارمة من وزارة التربية والتعليم التي أعلنت رفع حالة الاستعداد في جميع اللجان على مستوى البلاد، من خلال هذا المقال، سنتعرّف سويًا على حقيقة تسريب امتحان الأحياء للثانوية العامة في العام ٢٠٢٣.

تسريب امتحان الاحياء للثانوية العامة 2023

تعد مادة الأحياء واحدة من أهم المواد التي ينبغي على الطالب الحصول فيها على النتائج العالية. يجب على الطلاب أن يحرصوا على استغلال الوقت ومراجعة المادة بواسطة النماذج الاسترشادية المعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني أو من خلال قناة مدرستنا على تلفزيون النايل سات، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الأخبار المتداولة حول تسريب امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023 على شبكة الإنترنت في الساعات الأخيرة هي لامتحان العام الماضي.

رد وزارة التربية والتعليم على تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

أكدت الوزارة على ضرورة عدم التعامل مع صفحات شاومينج أو ما يشبهها، حيث تهدف مثل هذه الصفحات إلى خلق حالة من القلق بين الطلاب، خصوصًا في هذا الوقت من العام، وشدد الدكتور "رضا حجازي"، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة تتابع هذه الصفحات وستقوم بمعاقبة المسؤولين عنها ومحاكمتهم بسبب هذه الأفعال، كما أشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بتأمين المخازن والكنترولات التي تحتوي على نماذج الأسئلة، حتى لا يتم تسريبها كما حدث في السنوات السابقة.

امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي غدًا الخميس الموافق 13 يوليو 2023، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي لمدة ثلاث ساعات حتي ينتهي الطلاب من أداء امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

الأسئلة المتوقعة في امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2023

وخلال الأسطر التالية تنشر لكم بوابة الفجر الإلكترونية أهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023 المنعقد غدًا، وأهم المراجعات لـ امتحان الأحياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

والجدير بالذكر أن غدًا الخميس، هو آخر يوم بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية امتحان الفلسفة والمنطق للصف الثالث الثانوي 2023، ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة الرياضية امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفرعية، ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2023.

مجموع امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023

وأوضحت الوزارة أن المجموع الكلي لـ امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2023 يقدر بـ 60 درجة، مقسمين إلى 4 درجات للأسئلة المقالية، و56 درجة مقدرين للأسئلة الموضوعية اختيار من متعددد.

عدد أسئلة امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023

ويشمل امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2023 على 46 سؤال، مقسمين على نوعين من الأسئلة الأول الأسئلة المقالية والآخر الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد، ذلك طبقًا لما هو معلن ضمن المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة.