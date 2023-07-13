“شاومينج بيغشش ثانوية” حقيقة تسريب امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023 وحل امتحان الفلسفة والمنطق

“شاومينج بيغشش ثانوية” تسريب امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023 ونموذج حل واجابة امتحان الفلسفة والمنطق

على موعد قريب، يتواجد طلابنا الأعزاء في غمرة الاستعدادات لامتحان مادة الفلسفة والمنطق في صف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2022-2023. انتشرت العديد من الأقاويل حول تسريب الامتحان، المقرر أداؤه صباح اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

تسريب امتحان مادة الفلسفة والمنطق للصف الثالث الثانوي لعام 2023.

تم نشر أخبار عن تسريب امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة 2023 على مجموعات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تليجرام وفيسبوك وتويتر وواتساب.

رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي التسريب

تؤكد وزارة التربية والتعليم على أنها حظرت أكثر من مرة صفحات شاومينج بيغشش، وتقوم بوضعها تحت المراقبة على مدار 24 ساعة، نظرًا لما يتم تداوله من تسريبات وأخبار غير موثوقة حول الامتحانات، وتنوه الوزارة أيضًا إلى أن الصور التي تم تداولها عبر تلك الصفحات هي مراجعات وليست امتحانات العام الدراسي الجاري.

وتؤكد الوزارة على أنه يجب على الطلاب الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالامتحانات، وعدم الانجراف وراء الأخبار الزائفة والتسريبات غير المؤكدة، وتضيف الوزارة أنها تعمل بكل جدية على حماية سير الامتحانات ومنع حدوث أي تلاعب أو غش، وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة تتعلق بذلك.

وتحث الوزارة الطلاب على التركيز والتحضير الجيد للامتحانات، والاعتماد على ما تم دراسته خلال العام الدراسي، وتمنى للجميع التوفيق والنجاح في اجتياز الامتحانات بنجاح.

موعد امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة 2023

يتجه طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي شعبة أدبي للتحضير لإجراء امتحان مادة الفلسفة والمنطق في العام الدراسي 2022-2023، حيث سيتم تنفيذ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

السبب وراء تسريب امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة 2023

تم نشر العديد من جماعات الغش على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورات تشير إلى تسريب امتحان اليوم بعد نصف ساعة من بداية اللجنة، وتطلب من طلاب الثانوية العامة الدخول إلى الجماعة والحصول ودفع النقود لإرسال امتحان الفلسفة والمنطق.

حقيقة تسريب امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم في وقت لاحق إلى التدابير الأمنية التي تتخذها لحماية امتحانات الثانوية العامة من التسرب، حيث لا يمكن لأي شخص الوصول إلى الامتحان قبل بدء اللجان، وتتم مراقبة وتأمين جميع لجان الثانوية العامة لضمان عدم تسريب الامتحانات، وذلك من خلال غرف مراقبة للعمليات الامتحانية على مستوى البلاد.

يتداول في الساعات الأولى من صباح اليوم الكثير من الأخبار عبر صفحات شاومينج بيغشش على فيس بوك وقنوات التيليجرام، حول تسريب امتحان الفلسفة والمنطق ثانوية عامة 2023، وتثير هذه الأخبار الكثير من القلق والتوتر لدى الطلاب، الذين يبحثون عن الحقيقة والمصدر الموثوق لتلك الأخبار.