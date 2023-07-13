أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم، استقرت أسعار الدواجن اليوم، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 14 يوليو 2023في المزارع وأسواق التجزئة، بعد حالة من الارتفاع شهدتها أسعار الدواجن الشهور الماضية، فجاءت أسعار الدواجن اليوم، على النحو التالي..أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم، تحرص جريدة الفجر على تقديم خدمة لقرائها بنشر أسعار الدواجن اليوم، الخميس 14 يوليو 2023 في الأسواق، حيث تشتغل أسعار الدواجن اليوم، اهتمام المواطنين في ظل حالة عدم الاستقرار في الأسعار التي تشهدها أسعار اللحوم وفيما يلي بيان حول أسعار الدواجن اليوم، بالإضافة إلى سعر كرتونة البيض حيث جاءت أسعار الدواجن اليوم على النحو التالي..



أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 يوليو



أسعار الدواجن اليوم، استقرت أسعار الدواجن اليوم بالبورصة الرئيسية، حيث سجل سعر كيلو الدواجن 65 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلك بداية من 70 جنيهًا حتى 73 جنيها.

انخفاض أسعار الدواجن



سعر الدواجن البيضاء الأمهات

سجلت 68 جنيها فقط بالمزرعة، وتباع للمستهلك بدءا من 71 جنيهًا للكيلو وحتى 75.



سعر الدواجن التسمين



سجل سعر الدواجن التسمين من 71 وحتى 77 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

سجل سعر كيلو البانيه 140 جنيهًا في المحلات للمستهلك،

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 170 أو 175 جنيهًا في بعض المحلات.

أسعار الدواجن البيضاء



بدأ سعر الدواجن البيضاء من 65 جنيهًا في المزرعة، و70 جنيهًا.



سعر الفراخ البلدي

سجل سعر الفراخ البلدي: 115-120 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو

سجل سعر الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.

سعر الأوراك

سجل سعر الأوراك: بين 78- 91 جنيهًا للكيلو.



سعر الصدور بالعظم

الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة

سجلت سعر الأجنحة: 50-60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 38 -50 جنيهًا للكيلو



أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي



يبلغ سعر الفرخة المجمدة البرازيلي بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم



وصل سعر الكتكوت الابيض: 11: 12 جنيهًا.

وبلغ سعر الكتكوت الساسو: 10-11 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم الخميس



سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 97- 98 جنيهًا في المزرعة، و102 و110 جنيهات للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 93 -100 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 107 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112-120 جنيه.