عاجل.. حل نموذج إجابة امتحان مادة الفلسفة للصف الثالث الثانوي 2023 ثانوية عامة

نموذج إجابة امتحان الفلسفة والمنطق ثانوية عامة 2023، لقد حان وقت الانتظار، حيث يجتاز طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي امتحان الفلسفة والمنطق الآن. فور خروجهم من لجنة الامتحان، يسارعون للبحث عن نماذج الإجابات التي توفرها وزارة التعليم في كل مادة، وذلك لضمان طمأنة الطلاب وأولياء الأمور. يتوافد الكثير من الأشخاص اليوم لحضور المواد الأخيرة لشهادة الثانوية، وقد كشفت إحدى الصحف الرسمية التي تتابع سير الامتحانات من اليوم الأول عن هذا الأمر، وقد أشارت إلى أن أولياء الأمور يتجمعون أمام المدارس لانتظار أبنائهم ومساندتهم في ذلك اليوم، ومن المتوقع أن يخرج الطلاب بفرحة كبيرة واحتفال في نهاية العام الدراسي، تمامًا كما حدث العام الماضي في أيام الامتحانات الأخيرة، تابعونا للتعرف على نماذج إجابات امتحان الفلسفة والمنطق لشهادة الثانوية العامة لعام 2023.

إجابة نموذج امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة لعام 2023.

كشفت وزارة التربية والتعليم في الساعات الأخيرة أن نموذج إجابة امتحان الفلسفة والمنطق، الذي يؤدَّيه طلاب شعبة الأدب اليوم الخميس الموافق 13 يوليو ٢٠٢٣، من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ١٢ ظهرًا، سيتم رفعه إلكترونيًا على موقع وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء جميع اللجان وتسليم ورق الامتحانات، حتى يتسنى للطلاب الحصول على نموذج الإجابة ومراجعة جميع الأسئلة، وذلك لتسهيل الأمور عليهم والحصول على الإجابة من المصدر الرسمي وتوقع درجة النجاح في المادة.

حل امتحان الفلسفة 2023

وقام أحد معلمي المادة والذي توصل إلى ورقة الأسئلة في حل امتحان الفلسفة 2023 والمنطق للثانوية العامة، والذي جاءت إجابة أسئلته كالتالي:

مجتمعنا أصبح الآن مثل الأعمى المهووس بازدهاره الاقتصادي وتقدمه التقني وما يمتلكه من ثراء مادي مبهر لدرجة أنه فقد القدرة على البقاء بصحة جيدة، وهو ما أدى إلى اختلال التوازن الطبيعي للبيئة وقضى على مظاهر الحياة في الكثير من النواحي. يصف ما سبق علاقة الإنسان بالبيئة في مرحلة كانت من أهم نتائجها........... (استغلال كل مقدرات البيئة والطبيعة، المعاناة من عداء الإنسان للطبيعة، مواجهة العبث والتلاعب بعناصر البيئة، الخضوع والخنوع لقوى البيئة الطبيعية).

نهر النيل في الأراضي المصرية يعد مصدرًا للخير، حيث استغل المصريون القدماء الفيضانات السنوية، وكانوا من أوائل الشعوب التي مارست النشاط الزراعي. يكشف ما سبق عن إحدى رؤى الفكر البيئي الذي يرى...... (تأثير البيئة على أحوال البشر، سلامة البيئة ترادف سلامة الإنسان، تمايز الإنسان عن سائر الكائنات، المساواة بين الإنسان وسائر الكائنات).

صون البيئة واحترام عناصرها لا بد وأن ينبع من أساس إنساني أخلاقي يتمثل في رغبة الإنسان الداخلية في تغيير مواقفه حيال الطبيعة وعلاقته بها، وهو ما يتم من خلال غرس فهم جديد للعلاقة المتوازنة بينه وبين الوسط الحيوي المحيط. يصف ما سبق دور المنظمات البيئية والعمل التطوعي من خلال........... (تخصيص جزء من مواردنا لحماية البيئة، البحث العلمي لتنمية مواردنا الطبيعية، تنمية الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية، سن وتفعيل التشريعات لحماية الموارد الطبيعية).

إن إشكالية الاستنساخ واختيار الجنين والتحكم في الولادات وكذلك الإجهاض قد أسدى خدمات عظيمة لأصحاب السلطة، حيث يتم تحديد من له الحق في الحياة والوجود ومن له الحق في الموت، فأصبح العلم كممارسة ينتج ويستعمل حسب إرادة أصحاب السلطة. تجسد العبارة السابقة السلبيات الأخلاقية المترتبة على إحدى عواقب التحرير الوراثي وهي......... (التمييز الجيني، التفرقة في المعاملة، اليوجينيا، الحتمية الجينية).

إجابات امتحان الفلسفة 2023

ويمكنكم الاطلاع على إجابات امتحان الفلسفة 2023 تالتة ثانوي من نموذج الحل التالي: