أبو الغيط يدعو للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية

دعا الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.

وقال أبوالغيط، في كلمته بمؤتمر قمة جوار السودان، إن الجامعة العربية تعمل لاستعادة السلم والاستقرار في السودان منذ اندلاع أزمتها.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أنه يجب منع أي تدخل خارجي في أزمة السودان.

وأشار أبو الغيط، إلى أن استعادة استقرار السودان على رأس أولويات الجامعة العربية.

وقد أعلنت دولة جنوب السودان، في وقت سابق، أن طرفا الصراع في السودان اتفقاعلى هدنة 7 أيام.

ومنذ 15 أبريل، تشهد ولايات سودانية، اشتباكات واسعة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وميليشيات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، منذ قليل، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأفادت وكالة رويترز، اليوم السبت، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.

وفي وقت سابق، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.