د. رشا سمير تكتب: حُلم رجل.. وحرب الميديا

أتذكر اليوم الذي أخبرتني فيه أحدى صديقاتي أن هناك مكتبة لها طابع مختلف فتحت مؤخرا في منطقة الشيخ زايد وطلبت مني ككاتبة زيارتها..وبالمصادفة أثناء زيارة خاطفة للمنطقة قادتني قدماي إلى المكتبة التي أبهرتني ببساطتها وأناقتها والتنوع الكبير في محتواها ووجود معرض فني ملحق بها ومكان لعقد الندوات الثقافية وكافيه صغير لمن يريد أن يطلع على الكتب مع فنجان قهوة..المكان دون شك يبعث في نفسك الهدوء والتفاؤل.

تسائلت في نفسي: ماذا لو كان صاحب هذا المكان قد أقام مطعم بدلا من المكتبة، من المؤكد أن الربح سيكون أضعافا مضاعفة.

بعد أيام هاتفتني السيدة الأنيقة المسئولة عن عمل الندوات بالمكتبة، شعرت في صوتها بحماس كبير وإستعداد لتذليل كل العقبات لخروج الندوة بشكل أنيق يليق بمكانتي وبالمكان..

بالفعل تحمست وقمنا بعمل الندوة فكانت ناجحة وراقية، ومن ثم أصبحت صديقة للمكتبة.

كانت تلك هي بداية معرفتي بصاحب هذا المشروع الثقافي الأستاذ عمرو بركات صاحب مكتبة (بيبليوتك).. لقائي بعمرو فسر لي كل شئ، فهو رجل مثقف، ويجيد فن معاملة الناس، عاش كل حياته يجيد لغة المال والبيزنس، ثم قرر بعد الرحلة الطويلة أن يقوم بعمل شيء يحقق فيه شغفه..

إستمعت إليه وهو يروي بحماس كيف فكر في هذا المشروع الثقافي ونفذه، هو قارئ جيد ويري أن الفن والثقافة هما من دعائم التقدم لأي بلد.

سألته: "ولكن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ومشاكل إستيراد الكتب، كيف واتتك الشجاعة لتراهن بهذا المبلغ على الأوراق والأحبار؟"

رد بإبتسامة تحمل تحدي حقيقي:

" مخاطرة تسعدني..خسارة المال هي مكسب إنساني أطمح إليه".

إستضافت المكتبة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية وأسماء لامعة من الكُتاب.

منذ أيام إستيقظت على خبر غريب يجوب مواقع التواصل الاجتماعي وينتشر مثل النار في الهشيم، فيديو لسيدة فاضلة يبدو عليها الإحترام تقف في أروقة المكتبة، تمسك في يدها كتاب للأطفال يدعو إلى الشذوذ الجنسي بصور وعبارات واضحة!..

أُسقط في يدي وأنا أستمع إليها وهي تتحدث بحرقة وغيرة شديدة على الأطفال في مصر، وتتسائل كيف أن مكتبة بهذا الحجم تدعم مثل هذا الفعل اللاأخلاقي ولا ديني.

تواصلت من باب حبي للمكان مع عمرو وسألته، ففهمت منه أنه لم يكن يدري أي شيء عن دخول هذا الكتاب إلى المكتبة، وأنه جاء مع شحنة كتب أطفال عادية، طلبوها من مختلف الناشرين الأجانب الذين يتعاملون معها، والأكيد أنه لا يوجد صاحب مكتبة قادر على الإطلاع بنفسه على كل عنوان يدخل إلى مكتبته، وأعترف على الفور بخطأ حدث من المسئولين على إستلام الكتب ومراجعة محتواها، قامت المكتبة علي الفور بتقديم إعتذار على صفحتها والخروج بمنتهى الشجاعة مع الأستاذ شريف عامر في برنامجه ليس للتبرير ولا للمكابرة ولكن للإعتذار والإعتراف بالخطأ وهو ما يجب شكر صاحب المكتبة عليه، فالإعتراف بالحق فضيلة.

قامت المكتبة أيضا حسب كلامه بمراجعة كل الكتب التي جاءت بهذه الشحنة وتسليم كل ما رأته يدعم المثلية للمسئولين لإعدامها دون التفكير في أي خسارة مادية.

قررت أن أكتب اليوم ليس دفاعا عن شخص إعتمد على أشخاص ورطوه في مشكلة، أو على موظف غير أمين على وظيفته، وليس دفاعا عن خطأ أراه فادحا ويجب محاسبة من قام به، ولكن قررت أن أكتب دفاعا عن إنسان له حلم مثمر حاولت السوشيال ميديا أن تقتله دون تفكير.

كنت أتمنى من السيدة الفاضلة التي قامت بعمل هذا الفيديو وهي بحق لها كل إحترام وتقدير، أن تحاول التواصل مع أصحاب المكتبة للوقوف على طبيعة المشكلة وتحذرهم بدلا من أن تهاجمهم، لأن السوشيال ميديا سلاح حاد يذبح في دقيقة وما أسهل أن تضيع سمعة البشر على أعتاب التريندات!.

في نفس الوقت أكتب اليوم لكي أشكر السيدة صاحبة الفيديو على غيرتها الواضحة على القيم والأخلاق وعلى محاولتها الصادقة في إنقاذ جيل يكاد أن تطمس هويته على أعتاب هذه الحرب الفاجرة من العالم ضد الإنسانية.

أكتب اليوم لأننا في مأزق حقيقي داخل مجتمع يحتاج إلى التوعية ضد هذه الهجمة الشرسة ضد أخلاقنا ومبادئنا العربية والدينية، بل وأدعو للتصدي لكل أشكال هذا الدعم من مقاطعة الكتب والأغاني والأفلام والمهرجانات التي تدس لنا السم في العسل بكل سلاسة وتحتل عقول أبنائنا وتطمس الهوية الطبيعية للبشر.

إنها حرب تحتاج إلى التكاتف.. فلنتكاتف.

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