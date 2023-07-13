وزير الثقافة السعودي: نسعى لضمان استدامة صناعة الأفلام السعودية

كشف وزير الثقافة السعودي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عن تأسيس استوديوهات جاكس للإنتاج السينمائي في حي جاكس الثقافي بالدرعية، بالتعاون مع شريك عالمي لتقديم نقلة نوعية في البنية التحتية، وجذب الإنتاجات السينمائية العالمية. كما أعلن عن قرب إطلاق النسخة الرابعة من برنامج "صنَّاع الأفلام" التدريبي لـ4000 متدرب ومتدربة، في مختلف مناطق المملكة؛ لافتًا في حواره مع موقع "سوليوود" السينمائي، إلى أن استراتيجية هيئة الأفلام تركِّز على الشراكة مع القطاع الخاص؛ لضمان استدامة صناعة الأفلام، وتطوير كافة مراحلها، بدءًا من الفكرة حتى العرض.

وأكد الأمير بدر أن المملكة تمتلك المقومات التي تجعلها مركزًا إقليميًا ودوليًا لصناعة الأفلام؛ مشيرًا إلى الدعم غير المسبوق للقطاع، والمبادرات النوعية، والثراء الثقافي، والتنوع الطبيعي، والعمق الحضاري.

وأشار إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين المواهب المحلية، من أهم ممكنات استدامة القطاع؛ موضحًا أن الهدف هو وصول القصص السعودية إلى أكبر المحافل السينمائية العالمية. وقال إن المملكة استفادت من الحضور في المحافل الدولية للتعريف بتجربتها الواعدة في مجال صناعة الأفلام.

وأوضح وزير الثقافة السعودي أن المملكة قدَّمت الدعم المالي لـ18 فيلمًا طويلًا وقصيرًا، بما يقارب 40 مليون ريال، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي لـ50 من الأفلام المحلية والدولية؛ ما ساهم في تنشيط القطاع وخلق فرص العمل. كما حرصت على بناء القدرات البشرية من خلال برامج التدريب والابتعاث؛ إذ تم ابتعاث 109 من السعوديين والسعوديات، لدراسة تخصصات صناعة الأفلام في أهم الجامعات العالمية، و53% منهم مبتعثات سعوديات.