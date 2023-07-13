بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم يلا شوت

قمة الدوري المصري al-ahly-vs-al-zamalek، الجماهير العربية متشوقة لمباراة القمة بين ناديي الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز 2023، والتي تم تأجيلها من الجولة 31، ستقام المباراة المنتظرة في استاد القاهرة الدولي.

يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري بتفوق وقد تم الاحتفال رسميًا بتحقيق اللقب قبل الكلاسيكو بعد هزيمة بيراميدز من سيراميكا كيلوباترا، ويعيش النادي الأهلي فترة من الاستقرار وتحقيق الانتصارات المتتالية، وأهمها الفوز باللقب الحادي عشر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

في ما يتعلق بنادي الزمالك، فإنه يشهد حالة من عدم الاستقرار حاليًا. تمت إقالة رئيس مجلس الإدارة، مرتضى منصور، بشكل رسمي بعد مباراة الفارس الأبيض وفيوتشر الأخيرة، ولكن من حيث الأداء على الملعب، قدم الثنائي شيكابالا وأحمد سيد زيزو عروضًا رائعة في آخر مبارتين مع الفريق.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

توقيت مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم في الدوري العام

من المقرر أن يكون توقيت لقاء الأهلي والزمالك بالجولة الحادية والثلاثين ببطولة الدوري الممتاز، الساعة الثامنة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية، أي في الساعة الثامنة والنصف مساء.

تشكيل فريق الأهلى المتوقع أمام الزمالك في بطولة الدوري

من المنتظر أن يكون تشكيل فريق الأهلي المتوقع أمام الزمالك كما كان تشكيل فريق الأهلي خلال مباريات الأهلي الأخيرة، باستثناء غياب عمرو السولية المصاب.

ومن المنتظر أن يلعب مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، بطريقة متوازنة أثناء مباراة الأهلي والزمالك، من أجل الفوز بمباراة الأهلي والزمالك، ومن المنتظر أن يكون تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، وعلى معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج، محمد فخري، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا.

تشكيل فريق الزمالك المتوقع أمام الأهلي اليوم في بطولة الدوري

يفضل المدير الفني لنادي الزمالك، أوسياريو، تثبيت التشكيلة الأساسية لفريق الزمالك خلال المباريات الأخيرة، ومن المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام الأهلي متوازنًا، نظرًا لرغبة الجهاز الفني في تحقيق الفوز، فمباريات الأهلي ضد الزمالك تعتبر بطولة خاصة بين الفريقين، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار موقفهما في جدول ترتيب الدوري العام.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بالتشكيل التالى ضد الأهلي، وذلك وفقًا للمعلومات الواردة من داخل نادي الزمالك خلال تدريبات فريق الزمالك الأخيرة.

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزنارى

في خط الوسط: أحمد فتوح، روقا، سيد عبدالله نيمار، شيكابالا، نداي

في خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيرى

معلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

من المنتظر أن تكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم هى قناة أون تايم سبورتس، وأعلنت القناة أن مدحت شلبي، وحاتم بطيشة، سيقومان بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، وأيمن الكاشف، ومؤمن حسن، سيقومان بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك، عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

أين تقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم؟

سيستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي، الليلة، مباراة الأهلي والزمالك، وهى المباراة المؤجلة بين الأهلي والزمالك، بالجولة الحادية والثلاثين، لبطولة الدوري العام.

ومن المنتظر أن يفتح استاد القاهرة، أبوابه أمام جماهير الزمالك، وجماهير الأهلي، الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023، تنقل مجموعة فضائيات أون تايم سبورت ONTime Sports مباريات الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية وعدد من مباريات منتخبنا الوطني بشكل حصري ومجاني للجماهير المصرية والعربية، وسنقدم لكم في السطور التالية تردد قناة ONTime Sports 1 الناقلة لمباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

تردد قناة ONTime Sports 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة

حكم مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري الممتاز

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري الممتاز 2023، وجاءت مهام طاقم تحكيم مباراة القمة 126 كالتالي: