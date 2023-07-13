ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر


ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الخميس،ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين العرب الأفراد نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.168 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2.1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية،فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.3 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي اكس /30 بنسبة 1.16 % ليبلغ مستوى 17342.29نقطة،كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس /70بنسبة 1.06 % ليبلغ مستوى 3428.07 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس /100الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 0.99 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 5084.4 نقطة.

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