مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري، وتزايدت الاهتمام والبحث عن موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات التي ستنقلها، حيث يتجه قطبي كرة القدم المصرية لمواجهة هامة وتاريخية في المساء.

مباراة الأهلي والزمالك اليوم

تتجه أعين الملايين من مشجعي النادي الأحمر والفارس الأبيض نحو استاد القاهرة الدولي هذه الليلة لمتابعة مباراة القمة، حيث ستقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين من بطولة الدوري المصري.

مباراة الأهلي اليوم

مباراة الأهلي والزمالك المقررة اليوم في الثامنة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي مُنتظرة بفارغ الصبر من قِبل الملايين من محبي الأحمر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

من المتوقع أن تذاع مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز مباشرة على قناة "أون تايم سبورتس"، وذلك بوجود عدد من نجوم كرة القدم المصرية واستوديو تحليلي مميز.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر دون تقطيع

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر دون تقطيع عبر قناة أون تايم سبورتس، وعن التشكيل المتوقع للنادي الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي يكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نيمار، إبراهيما نداي، أحمد فتوح، روقا.

خط الهجوم: شيكابالا، الجزيري، زيزو.

ماتش الأهلي اليوم

وعن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك قبل مباراة الاهلي والزمالك مباشر، في المباراة المقرر لها اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، يكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد قندوسي "إليو ديانج"، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

ترتيب الدوري المصري

وقبل مباراة الاهلي والزمالك مباشر، توج الأحمر الحصول بدرع بطولة الدوري هذا الموسم بعدما فاز في مباراته الأخيرة على فريق الاتحاد السكندري وحصل الأهلي على 75 نقطة في المركز الأول.

ترتيب الدوري:

1- الأهلي - 75 نقطة

2- بيراميدز - 67 نقطة

3- الزمالك - 59 نقطة

4- فيوتشر - 58 نقطة

5- المصري البورسعيدي - 47 نقطة

6- المقاولون العرب - 43 نقطة

7- إنبي - 42 نقطة

8- الاتحاد السكندري - 42 نقطة

9- فاركو - 41 نقطة

10- سموحة - 39 نقطة

11- سيراميكا كليوباترا - 37 نقطة

12- الإسماعيلي - 37 نقطة

13- البنك الأهلي - 36 نقطة

14- طلائع الجيش - 36 نقطة

15- أسوان - 33 نقطة

16- غزل المحلة - 33 نقطة

17- الداخلية - 32 نقطة

18- حرس الحدود - 21 نقطة.