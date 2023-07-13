الآن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري

الآن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري ، تستحوذ المباراة المؤجلة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدوري العام على اهتمام الملايين من محبي كرة القدم المصرية والعربية.

بالرغم من فوز النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري هذا الموسم، إلا أن المباريات الكلاسيكية بين الأهلي والزمالك تستمر في جذب انتباه الملايين من المشجعين، نظرًا لأنها بطولةٌ بحد ذاتها.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري

سيكون موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك الخميس 13 يوليو 2023 وهى المبارة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري العام عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

ترتيب الأهلي والزمالك في جدول الدوري العام

الأهلي يتطلع للفوز ببطولة الدوري هذا الموسم بعد تحقيقه الفوز في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري وحصد 75 نقطة ليحتل المركز الأول، بالمقابل، ارتقى فريق الزمالك إلى المركز الثالث بعد تحقيق فوزه في المباراة الأخيرة أمام فيوتشر بنتيجة 3/2، وحصل الزمالك على 59 نقطة.

لعب فريق الأهلي 29 مباراة قبل مواجهة الزمالك، بينما لعب الزمالك 32 مباراة قبل مباراته المقبلة ضد الأهلي والزمالك.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك هي قناة أون تايم سبورتس التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة الدوري المصري، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك الخميس 13 يوليو 2023 عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة- مصر

ملعب مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام

سيكون ملعب مباراة الأهلي ضد الزمالك في المباراة المؤجلة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها الخميس 13 يوليو 2023 هو استاد القاهرة الدولي

بعد أن حقق فريق الأهلي لكرة القدم في مصر لقب الدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه، يستعد الفريق الآن لمواجهة الزمالك في مباراة القمة المؤجلة من الأسبوع الـ31 من عمر المسابقة.

وفي ظل هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه الأهلي، يتساءل الكثيرون عن الأسرار الكامنة وراء هذا النجاح المتواصل للفريق، والذي جعله يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

ولا شك أن المدرب السويسري مارسيل كولر هو أحد أسباب هذا النجاح، حيث تمكن من إعادة هيكلة الفريق وتحسين أدائه بشكل كبير، وقاده لتحقيق العلامة الكاملة في كل البطولات التي شارك فيها، باستثناء كأس العالم للأندية.

إنجازات الأهلي في تاريخه تشمل 43 لقبًا للدوري المصري، بالإضافة إلى 9 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، و4 بطولات لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وبطولة السوبر الإفريقي 7 مرات، وكأس العالم للأندية مرتين، إلى جانب العديد من الألقاب المحلية الأخرى.

ويعد الأهلي بلا شك الفريق الأكثر نجاحًا في تاريخ كرة القدم المصرية، حيث يتميز بالاستمرارية في الانتصارات والتتويجات، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق والإدارة والجماهير لدعمه وتشجيعه في كل المراحل.

وبالتالي، يمكن القول إن تحقيق الأهلي للقب الدوري المصري هذا الموسم يعد دليلًا على العزيمة والإصرار والتفاني الذي يتمتع به هذا الفريق، وهو ما يجعله يتمتع بمكانة خاصة في قلوب جماهيره وعشاق كرة القدم في مصر وخارجها.