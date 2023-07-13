بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري (يلا شوت)

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري (يلا شوت)،يمكن لك متابعة المباراة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، والتي ستقام اليوم الخميس 13-7-2023، في استاد القاهرة الدولي وهي مباراة مؤجلة من الأسبوع 31، من خلال البث المباشر الذي ستقدمه "بوابة الفجر".

يتم بداية بث مباشر حي ومدعوم بفيديو هنا، بالإضافة إلى تغطية حية مستمرة لكل لحظة بتوقيتها فور انطلاق اللقاء.

مباراة اليوم ليس لها أهمية في سباق الفوز ببطولة الدوري المصري، حيث حصد الفريق الأحمر لقب البطولة للمرة الـ 43 في تاريخه، مستفيدًا من خسارة فريق بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

يدخل فريق مدرب الأحمر مارسيل كولر الفريق لقاء اليوم وبحوزته 75 نقطة، فيما يمتلك الفريق الأبيض 59 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك والقناة الناقلة

الموعد القناة الناقلة المعلق الملعب الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة أون تايم سبورت 1 أون تايم سبورت 2 مدحت شلبي

مؤمن حسن

حاتم بطيشة

أيمن الكاشف القاهرة الدولي

تشكيل الأهلي المتوقع

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

الوسط: أحمد قندوسي، محمد فخري، محمد مجدي “أفشة”، (أحمد نبيل كوكا).

الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

تشكيل الزمالك المتوقع

في حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف “روقا”، عمرو السيسي، محمود عبد الرازق “شيكابالا”

الهجوم: إبراهيما ندي، سيف الدين الجزيري، أحمد مصطفى “زيزو”.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود البنا حكما للساحة في مباراة القمة 126، ومحمود أبو الرجال وسامي هلهل ومحمود ناجي، ولتقنية الفيديو كلا من أحمد الغندور وأحمد حسام.

من المنتظر بشغف أن تجمع مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز لعام 2023، والتي ستُقام في ملعب استاد القاهرة الدولي بعد تأجيلها من الجولة 31. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري وقد حسم بالفعل لقب البطولة بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كيلوباترا، فيما يسعى الزمالك لتحقيق الفوز والحفاظ على المركز الثالث في الجدول.

من جهة أخرى، يعاني الزمالك من عدم الاستقرار في الوقت الحالي بعد عزل رئيس مجلس الإدارة مرتضى منصور بشكل رسمي بعد مباراتهم الأخيرة مع فيوتشر، ولكن يسعى الثنائي شيكابالا وأحمد سيد زيزو لتقديم أداء رائع في المباراة.

تُعد مباريات القمة بين الأهلي والزمالك بطولة في حد ذاتها، وتتطلع الفرقان للفوز في هذه المباراة الشرسة والمنتظرة، حيث تشهد تلك المواجهات تنافسًا شديدًا بين اللاعبين والجماهير، وتعتبر فرصة لإثبات جدارتهما ومنافستهما في البطولات المحلية والقارية.

ستُبث مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة على القناة الناقلة الحصرية "ON TIME SPORTS"، وستكون متاحة لمشاهدة جميع البطولات المصرية في جميع أنحاء الوطن العربي. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وستُعرض على القناتين "ON TIME SPORTS 1" و"ON TIME SPORTS 2".