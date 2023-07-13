بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك الخميس اليوم في الدوري المصري

بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك الخميس اليوم في الدوري المصري، الجماهير المهتمة بكرة القدم تبحث عن تاريخ مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز لعامي 2022/2023 عبر الإنترنت. سيحدث ذلك في المباراة رقم 126 التي تجمع الفريقين، وهي من أبرز المباريات في تاريخ الكرة المصرية الممتازة.

رغم أن الأهلي حصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة والأربعون في تاريخه، إلا أن لقاء القمة له أهمية خاصة بالنسبة للجماهير المصرية والعربية. ويسعى الأهلي لمواصلة مسيرته في الدوري دون أن يتعرض لأي خسارة، في حين يسعى الزمالك لتحسين مستواه أمام جماهيره، بعد أن سجل موسمًا سيئًا خاليًا من أي ألقاب أفريقية أو محلية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري الممتاز 2022/2023

حرصًا منّا في موقع بوابة الفجر على نشر آخر أخبار الرياضة وكرة القدم المحلية، سنوافيكم بموعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري الممتاز لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة للمباراة، وتوقعات تشكيلة الفريقين، وطاقم التحكيم الذي سيدير المباراة، وتفاصيل ترتيبهما في جدول الدوري المصري الممتاز.

فيما يتعلق بموعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري الممتاز 2022/2023، سيتم استضافتها في ملعب استاد القاهرة. تقام مباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك اليوم الخميس الموافق 13 يوليو الحالي، كجزء من مباريات الجولة 31 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سوف تنطلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، القدس، السعودية، قطر، الأردن، البحرين، سوريا، العراق، الكويت، لبنان، اليمن، وفي الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وفي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، وفي الساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023

بالنسبة للتلفزيونات التي ستنقل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري عام 2023، ستقوم مجموعة فضائيات أون تايم سبورت بنقل مباريات الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية وعدد من مباريات منتخبنا الوطني بشكل حصري ومجاني للجماهير المصرية والعربية، وفي السطور التالية سنقدم لكم تردد قناة ONTime Sports 1 التي ستنقل مباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

تردد قناة ONTime Sports 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة

تشكيل الأهلي ضد الزمالك

قد يختار المدرب السويسري مارسيل كولر، تشكيل الأهلي التالي لمواجهة الزمالك اليوم في الدوري الممتاز 2023.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - أحمد القندوسي.

الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

تشكيل الزمالك ضد الأهلي

أعلن المدير الفني للقلعة البيضاء خوان كارلوس أوسوريو قائمة الزمالك في مباراة اليوم، ومن القائمة، قد يختار المدرب الكولومبي تشكيل الزمالك التالي لمواجهة الأهلي اليوم في الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: سيد نيمار - إبراهيما نداي - أحمد فتوح - محمد أشرف روقا - شيكابالا.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - أحمد زيزو.

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حكم مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري الممتاز

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري الممتاز 2023، وجاءت مهام طاقم تحكيم مباراة القمة 126 كالتالي:

مهمة الحكم اسم الحكم جنسية الحكم حكم ساحة محمود البنا مصر حكم مساعد أول محمود أبو الرجال مصر حكم مساعد ثانِ سامي هلهل مصر الحكم الرابع محمود ناجي مصر حكم الفيديو VAR أحمد الغندور مصر حكم الفيديو VAR المساعد أحمد حسام مصر

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 2023

يحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023 برصيد 75 نقطة ولم يتعرض لأي هزيمة، وكما حصل الأهلي على لقب البطولة بعد غياب دام موسمين لصالح الفريق الزمالك، وبينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة ولم يشارك في دوري أبطال إفريقيا في الموسم القادم للمرة الأولى منذ موسم 2017/2018، حيث حل الزمالك في المركز الرابع في الدوري في تلك الفترة، سنستعرض فيما يلي تفاصيل ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز بالأرقام.