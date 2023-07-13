مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في الدوري المصري 2023 [يلا شوت]

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في الدوري المصري 2023 [يلا شوت]، ستاد القاهرة الدولي سيستضيف مباراة القمة الجديدة بين الأهلي والزمالك، والتي تعتبر النسخة رقم 126 في تاريخهم في الدوري المصري. هذه المباراة كانت مؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين في الموسم الحالي.

بعد أن حقق النادي الأهلي لقب الدوري للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه، سيدخل القمة القادمة. وعلى الجانب الآخر، عاد فريق الزمالك للمشاركة في كأس الكونفدرالية بعد سنوات من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

ومع ذلك، لا يعني ذلك أن مباراة الأهلي والزمالك القادمة لن تكون منافسة، فكما اعتدنا في السابق، فإن مباراة القمة لا تأخذ في الاعتبار النتائج السابقة.

من هو المعلق الذي يعلق على مباراة الأهلي والزمالك في القمة 126 في الدوري المصري؟

بالأسطر التالية، سنتعرف على القنوات التي ستنقل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لعام 2023، يتم توفير وسائل مشاهدة البث المباشر للمباريات.

تبث القنوات مباراة الأهلي والزمالك في الموسم الدوري المصري لعام 2023.

سوف تكون جميع البطولات المصرية متاحة للمشاهدة في كافة أنحاء الوطن العربي من البحر إلى الخليج حصريًا عبر قناة أون تايم سبورت، وسيتم عرض مباراة القمة حصريًا على هذه القناة.

ستشاهد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري على قناتي "ON TIME SPORTS 1" و"ON TIME SPORTS 2" في الشبكة المصرية.

متابعة مباراة الأهلي والزمالك المُذاعة مباشرةً في عام 2023.

بإمكانك متابعة مباراة الأهلي والزمالك عبر بث مباشر على حسابات موقع بريزنتيشن الرسمية على منصتي يوتيوب وفيسبوك.

تردد بث قنوات أون تايم سبورت التي ستنقل مباراة الأهلي والزمالك.

تجد قنوات أون تايم سبورت، التي ستنقل مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة 31 من الدوري المصري 2023، بنفس التردد على القمر الاصطناعي نايل سات، وذلك على النحو التالي:

تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد : 11861

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 27500

التصحيح : 5/6

تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة 31 في الدوري المصري الممتاز يوم الخميس الموافق للثالث عشر من يوليو سنة 2023.

تُشير صافرة البداية للمباراة في الثامنة والنصف مساءً حسب التوقيت المحلي في مصر والسعودية.

أكد مصدر بالنادي الأهلي أن أزمة اللاعب المالي أليو ديانغ انتهت بعدما تلقى النادي والاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا يفيد برفع الإيقاف عن اللاعب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أرسل خطابًا لنظيره المصري يفيد فيه بإيقاف أليو ديانغ لمدة ستة أشهر بسبب أزمة عدم سداد 220 ألف يورو لوكيله السابق في صفقة انتقاله من مولودية العاصمة الجزائري للنادي الأهلي في يونيو/ حزيران 2019.

ورد الأهلي بإيداع قيمة الغرامة في حساب وكيل اللاعب وإرسال ما يفيد الإيداع لكل من الوكيل والفيفا ، وقام وكيل اللاعب بدوره بمراسلة الاتحادين الدولي والمصري ليعلن تسلمه لمستحقاته كاملة.