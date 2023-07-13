الان.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في القمة 126 اليوم الخميس 13 يوليو

الان.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في القمة 126 اليوم الخميس 13 يوليو، نتطلع بشغف إلى المباراة المرتقبة رقم 126 التي تجمع بين النادي الأهلي والزمالك، وهي مباراة تعني الكثير لجماهير الكرة العربية وبخاصة المصرية، وتعتبر هذه المواجهة فريدة من نوعها وخاصة بالنسبة لمحبي الساحرة المستديرة. تأتي هذه المباراة ضمن المؤجلات بتصفيات الدوري الممتاز في الجولة الـ31.

بعدما استعاد لاعبو النادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز، دخل الفريق في اللقاء التالي. وقد تمكن النادي سيراميكا كيلوباترا من الفوز على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف، محققًا بذلك هزيمة الغريم والمنافس الذي يحتل المركز الثاني. وبفضل هذا الفوز، ابتعد النادي الأهلي بفارق النقاط ووصل إلى 75 نقطة في جدول المسابقة المحلية، ويكون بذلك قد استعاد الدرع للمرة الـ43 في تاريخه.

التحدي الذي يواجه عشاق الزمالك في مواجهة الخميس يكمن في عدم توفر أي خيار لدى الفريق بقيادة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو سوى محاولة الوقوف بوقتهم أمام مباراتهم أمام منافسهم وتحويلها إلى يوم احتفالي لتتويج الأهلي باللقب.

أوسوريو يعتقد أن هناك عدة أسلحة يمتلكها الفريق المنافس بقدرتها على تحقيق انتصار على النادي الأهلي وتسبب خسارة محلية أولى للبطل الأحمر هذا الموسم. وتتمثل تلك الأسلحة في بعض اللاعبين المهاريين والمهاجمين المميزين مثل أحمد السيد زيزو وناصر منسي وسيف الدين الجزيري من تونس، بالإضافة إلى المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا.

الأهلي وجيل ذهبي تحت قيادة سويسرية

أبرز أسلحة فريق كولر تكمن في العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بثقافة وخبرة في الفوز بالبطولات والتعامل مع المواقف الصعبة. يتضمن ذلك الحارس محمد الشناوي، ومحمد عبد المنعم كامبوس، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة كأعضاء في خط الدفاع، بالإضافة إلى محمد هاني كظهير أيمن ومروان عطية وعمرو السولية كلاعبي وسط دفاعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك عدد من المهاجمين المهمين مثل حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا. بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين الأجانب، والذين يمثلون قوام فريقهم الوطني، مثل المدافع التونسي الدولي علي معلول وجنوب إفريقيا بيرسي تاو كمهاجم قائد، والمدافع الجزائري أحمد القندوسي والمالي أليو ديانج كثنائي مركز الدفاع المحوري.

بعد فوزه بالدوري، انتزع كولر البطولة الخامسة.

في الساعات الأخيرة، قام المدير الفني السويسري مارسيل كولر برفع معنويات لاعبيه بعد تحقيقهم للنجاح الرابع هذا الموسم والخامس في مشوارهم مع الفريق الأحمر.كان آخر هذه النجاحات، حصولهم على كأس دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد وإحضارها من المغرب. طالبهم بالتركيز الشديد في المباراة الهامة القادمة في يوم الخميس، حيث لها أهمية كبيرة بين الجماهير ولنجاح الفريق بشكل عام.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

موعد مباراة القمة 126بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

تنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ31 من عمر بطولة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة القمة 126 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك

من المنتظر أن تبث مجموعة قنوات أون تايم سبورت، مواجهة القمة المترقبة رقم 126، بين قطبي الكرة المصرة، الأهلي والزمالك حيث خصصت القناة أستديو تحليلي من نوع خاص، يجمع نجوم الكرة المصرية الذين خاضوا مباريات قمة في الماضي القريب مع لتحليل أداء الفريقين المباراة علي مدار اللقاء.