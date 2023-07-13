بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت | كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم يلا شوت ، وتوج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري، للمرة الـ43 في تاريخه، بعد تصدر جدول الترتيب الدوري المصري، برصيد 75 نقطة، من 29 مباراة، حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 6 لقاءات، ولم يتلقى أي هزيمة.

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم يلا شوت ، أثناء مباراة الأهلي والزمالك، قدم أحمد حسام "ميدو"، المدرب السابق للزمالك، مفاجأة حول غرامة اللاعب الأهلاوي أليو ديانج، مشيرًا إلى أن اتحاد كرة القدم المصري لم يستلم أي خطاب يتعلق بسداد غرامة ديانج.

جاءت مفاجأة من ميدو حول مشاركة ديانج في مباراة القمة.

فيما يتعلق بمباراة الأهلي والزمالك، أكد أحمد حسام "ميدو" أن ديانج، لاعب الأهلي، غير مؤهل للمشاركة في مباراة القمة بين الفريقين، والتي من المقرر أن تقام اليوم.

أخذ أحمد حسام "ميدو" يكتب عن مشاركة ديانج في مباراة الأهلي والزمالك مشيرًا إلى أنه لم يتلقَ حتى الآن أي رسالة من الاتحاد الدولي بشأن دفع #ديانج للغرامة التي فرضت عليه وقعها وكيله.. وحتى الآن، لا يحق للعب المشاركة في #القمة #الاهلي_الزمالك.

الأهلي يؤكد تسليم خطاب الفيفا بشأن ديانج

وفقًا للمصادر في النادي الأهلي، قد تم التأكيد أن النادي تلقى خطابًا رسميًا من الفيفا عبر اتحاد الكرة، بشأن رفع الحظر عن اللاعب أليو ديانج في صفوف الأهلي. وبالتالي، يحق له الآن المشاركة واللعب في مباراة الزمالك والأهلي المقررة اليوم الخميس.

يُذكر أن لاعب النادي الأهلي، أليو ديانج، تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر بسبب عدم سداد عمولة وكيله السابق التي تبلغ 220 ألف دولار. قام النادي بدفع مستحقات الوكيل وتم حل الأزمة، مما يسمح للأهلي بإشراك اللاعب ديانج في مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولي في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. وستكون هذه المباراة رقم 126 بين الفريقين، حيث يواجه الأهلي غريمه الزمالك في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

سبب غرامة إليو ديانج

واجه الجهاز الفني للنادي الأهلي أزمة في خط وسط الفريق بعد وفاة والد مروان عطية اليوم. غادر اللاعب معسكر فريقه لتشييع عزاء والده، بالإضافة إلى رحيل حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري. عمرو السولية يعاني من إصابة. وبذلك، يصبح خط وسط الأهلي دون لاعبين.

سر أزمة خط وسط النادي الأهلي

وبسبب توتر الأوضاع في نادي الأهلي، أجرى المدير الفني مارسيل كولر، اجتماعًا مع فريقه المعاون اليوم الخميس، لمناقشة أزمة نقص لاعبي خط وسط الملعب بعد تأكيد غياب عمرو السولية بسبب إصابته في العضلة الخلفية وخروج مروان عطية من المعسكر لحضور جنازة والده.

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أزمة إليو ديانج ومباراة القمة

صدم لاعب الأهلي مروان عطية بوفاة والده في صباح اليوم الخميس، مما أجبره على مغادرة معسكر فريقه لحضور جنازته. وبسبب ذلك، فإن مروان لن يشارك في مباراة القمة رقم 126 ضد الزمالك، ومن المنتظر أن يتم استبداله بلاعب الأهلي الآخر أليو ديانج.

لاعب الأهلي أليو ديانج

يجدر بالذكر أنه سيتم فتح استاد القاهرة لاستقبال جماهير الأهلي والزمالك في الثالثة عصرًا. صرح وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي، بأن الهيئة ستلتزم بالأعداد المحددة وسيتم السماح لأي مشجع يحمل تذكرة بالدخول إلى المباراة، وأكد عدم وجود أي مشكلة في ذلك.