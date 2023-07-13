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الآن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك كورة لايف live يلا شوت بث مباشر الأهلي والزمالك كورة أون لاين بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك ، بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس الموافق 13 من شهر يوليو الجاري، والتي تقام ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «القاهرة الدولي»، وذلك عقب تتويج المارد الأحمر باللقب.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك كورة لايف live بث مباشر الأهلي والزمالك كورة أون لاين بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك، بعد فترة قصيرة، يترقب عشاق كرة القدم المصرية الحدث الأهم في البطولات المحلية، حينما يلتقي الفريقان الأهلي والزمالك في مباراة القمة ضمن بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم في موسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

تمكّن النادي الأهلي من الفوز بلقب الدوري المصري هذا الموسم رسميًا، بفضل هدية كبيرة تلقاها من فريق سيراميكا كليوباترا، حيث حقق الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 2-1 في الجولة الـ33 من الدوري المصري، مما منح النادي الأحمر اللقب رسميًا.

يدخل النادي الأهلي مواجهة نادي الزمالك كبطولة مهمة يسعى فيها لتحقيق الانتصار، وذلك يشبه ما يحدث في داخل نادي الزمالك، الذي يحاول استعادة رضا جماهيره عبر فوزه في مباراة القمة، بعد أن فشل وخسر في جميع البطولات التي شارك فيها في هذا الموسم.

موقف الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري

يحتل النادي الأهلي المركز الأول في الترتيب العام للدوري المصري، حيث يملك 75 نقطة بعد تحقيقه الفوز في 23 مباراة والتعادل في ست مباريات أخرى.

الزمالك يتواجد في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، من الفوز في 17 لقاء والتعادل في 8 والخسارة في 7.

موعد مباراة فريقي الأهلي والزمالك في لقاء القمة ضمن بطولة الدوري المصري

ستنطلق مباراة الأهلي والزمالك التي تجرى ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز مساء يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، عند الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تقام مواجهة الأهلي والزمالك ضمن مباريات الدوري الممتاز، وهي المباراة المؤجلة من الجولة 31 في الدوري المصري، يوم الخميس المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

ينتظر محبو كرة القدم المصرية مباراة القمة المقررة مساء اليوم الخميس بين الفريقين الأهلي والزمالك، ضمن الجولة الـ31 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

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تنطلق الأحداث في المباراة على ملعب القاهرة الدولي في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

وسيكون اللقاء اليوم تجربة للأهلي، الذي حقق في الجولة الماضية لقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه، ولكن ذلك لا يعني أن اللقاء سيكون سهلًا كالمعتاد في المواجهات السابقة بين الفريقين.

يستمر صراع بين الفريقين لفترة طويلة في مختلف البطولات، وهما يسعيان للسيطرة على كرة القدم المصرية.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

خلال هذا التتبع، سوف نتعرف على سجل المواجهات بين الأهلي والزمالك في مختلف البطولات.

في التاسع من فبراير عام 1917، جرت أول مباراة في التاريخ التي جمعت بين الفريقين الكبيرين في كرة القدم المصرية، وفي تلك المباراة فاز الأهلي بنتيجة هدف واحد دون أن يتلقى أي رد من الفريق الآخر.

في أثناء المباراة الأولى الرسمية التي جمعت بين الفريقين في الدوري المصري في العاشر من ديسمبر عام 1948، انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكلا الفريقين.

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شارك الأهلي والزمالك في الدوري المصري في 125 مباراة، حقق الأهلي 48 انتصارًا مقابل 27 انتصارا للزمالك، وانتهت 50 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

في بطولة كأس مصر، التقى الفريقان في 32 مباراة حقق الفريق الأحمر النصر في 16 مباراة مقابل 11 فوزًا للفريق الأبيض وانتهت 5 مواجهات بالتعادل.

في الدوري المصري العليا، جمعت المباريات بين الأهلي والزمالك تسع مباريات، حقق الأهلي الفوز في سبعة منها والزمالك فاز في مباراتين.

في بطولة كأس السلطان حسين، ظهر الأهلي والزمالك في ست مباريات، حقق الأهلي فوزًا وحيدًا في حين فاز الزمالك ثلاث مرات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

في بطولة القاهرة، خاض الفريقان 42 مباراة، حقق الأهلي 21 فوزًا مقابل 9 انتصارات للزمالك، وانتهى 12 لقاء بالتعادل.

في بطولة دوري أبطال إفريقيا، واجه الغريمان بعضهما البعض في تسع مباريات، انتهت ست منها بفوز الفريق الأهلي وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

في مباراة السوبر الإفريقي، تواجه الأهلي والزمالك في لقاء واحد انتهى بانتصار الزمالك.