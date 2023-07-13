بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 2023 (يلا شوت)

بث مباشر الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 2023 (يلا شوت) ، تُبث مباشرةً مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس، الموافق 13 يوليو من هذا العام. تُقام هذه المباراة ضمن الجولة الحادية والثلاثين المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023، وتجرى على أرضية ستاد "القاهرة الدولي" بعد تتويج الفريق الأحمر باللقب.

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 2023 (يلا شوت) ، قناة الأهلي أعلنت عن غياب مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأحمر، عن مباراة فريقه في القمة 126 ضد الزمالك هذا المساء الخميس، والتي تأجلت من الأسبوع الحادي والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

وتم تداول شائعات بشأن رغبة مروان عطية في العودة إلى معسكر الفريق الأهلي بعد تشييع جثمان والده الذي توفي صباح اليوم واستقبال التعازي في قرية ولادته في كفر الدوار. ولكن قناة الأهلي أجلت الجدل بالإعلان عن غياب اللاعب عن المباراة.

وفي الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، سيقام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة الدولي، وهو لقاء مؤجل من الجولة الحادية والثلاثين للدوري المصري. سيكون هذا اللقاء مثيرًا وممتعًا كما عودتنا مباريات القمة على طول السنوات.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 2023

الأهلى والزمالك التقيا في الدوري المصري مرات حتى لقاء الليلة، حقق الأهلى 48 فوزا وسجل 156 هدفا، بالإضافة إلى 4 أهداف اعتبارية، وحقق الزمالك 27 فوزا وسجل 110 هدفا، وانتهت 50 مباراة بالتعادل.

خلال التاريخ الطويل من المباريات المرموقة في الدوري، تتواجد العديد من الأرقام الخاصة في شجرة الهدافين بين فريقي الأهلي والزمالك. في اللقاء الأول بينهما في عام 1948، سجّل سعد رستم أول هدف لصالح الزمالك، في حين سجّل أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي في مرمى الزمالك في نفس المباراة.

وجيه مصطفى، لاعب الأهلي، سجل أول ثنائية في الكلاسيكو الثامن الذي انتهى بالتعادل 2-2. ومن ناحية أخرى، سجل سيد عطية "توتو"، لاعب الأهلي، أول هاتريك في مباريات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه 4-2.

في مباراة القمة رقم 89 عام 2002، كان لاعب الأهلي، خالد بيبو، الوحيد الذي تمكن من تسجيل أربعة أهداف. بينما في مباراة القمة رقم 15 عام 1956، كان سيد الضظوي أول لاعب يحرز هدفًا من ركلة جزاء.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت

شهدت مباراة الأهلي والزمالك اهتمامًا كبيرًا من قبل جماهير كرة القدم في العالم العربي، حيث تصدرت محرك البحث "جوجل" بسبب البحث المتزايد عن مشاهدة المباراة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز لعام 2022/2023. وتعد هذه المباراة القمة رقم 126 في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري المصري الممتاز، وتحمل طابعًا خاصًا للجماهير المصرية والعربية.

وعلى الرغم من حصول الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز للمرة 43 في تاريخه، فإن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لا تزال تثير حماس الجماهير وتشكل تحديًا هامًا لكلا الفريقين. ويُتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يتطلع كلٌ منهما لتحقيق الفوز والمحافظة على مكانته في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

ويعتبر البحث عن طرق مشاهدة المباراة بث مباشر عبر الإنترنت من بين أبرز الأسباب التي جعلت مباراة القمة تتصدر محرك البحث "جوجل"، وذلك في ظل الرغبة الكبيرة لدى الجماهير في مشاهدة المباراة لاحتوائها على أهمية كبيرة وتشويق وإثارة للمشاعر الرياضية.

مباراة الأهلي والزمالك اليوم

وعن موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري الممتاز 2022/2023، يستضيف ملعب استاد القاهرة الدوري مباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك اليوم الخميس 13 يوليو الجاري، ضمن منافسات مؤجلات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك في مصر والبلدان العربية

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك اليوم في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، القدس، السعودية، قطر، الأردن، البحرين، سوريا، العراق، الكويت، لبنان، اليمن، والساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023، فتنقل مجموعة فضائيات أون تايم سبورت ONTime Sports مباريات الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية وعددًا من مباريات منتخبنا الوطني بشكل حصري ومجاني للجماهير المصرية والعربية، وسنقدم لكم في السطور التالية تردد قناة ONTime Sports 1 الناقلة لمباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة- أحمد القندوسي.

الهجوم: حسين الشحات- محمود كهربا- بيرسي تاو.

تشكيل الزمالك ضد الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالغني- حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: سيد نيمار- إبراهيما نداي- أحمد فتوح- محمد أشرف روقا- شيكابالا.

الهجوم: سيف الدين الجزيري- أحمد زيزو.