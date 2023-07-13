مشاهدة مباراة الأهلي يلا شوت بث مباشر ALAHLY يلا كورة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر بـدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة الأهلي يلا شوت بث مباشر ALAHLY يلا كورة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر بـدون تقطيع ، النادي الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في مباراة القمة 126 التي ستقام في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي. هذه المباراة هي المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين لبطولة الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الأهلي يلا شوت بث مباشر ALAHLY يلا كورة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر بـدون تقطيع، تفتح عيون محبي كرة القدم المصرية نحو ملعب استاد القاهرة الدولي لمشاهدة المباراة بين الأهلي والزمالك، في مساء يوم الخميس 14 يوليو، وذلك ضمن المنافسات الأسبوع 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

لذا فإن هذه القمة مميزة ومختلفة عن القمم السابقة التي جمعت الفريقين، وذلك بسبب عدم وجود أي حسابات من جانبهما بعدما حقق الأهلي لقب الدوري وتأهل الزمالك للكونفدرالية، ومع ذلك، ستحمل هذه المواجهة طعمًا خاصًا وستكون مشوقة لكلا الجماهير، حيث تتجلى دائمًا الإثارة والشراسة بين الغريمين.

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فاز الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه بعد أن حقق انتصارًا على سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 33، حيث أنهى اللقاء بفوزه بهدفين مقابل هدف لصالح الأهلي وقد توقف رصيد الوصيف بيراميدز عند النقطة 67 من 32 مباراة.

عندما يدخل الأهلي إلى المباراة، فإنه يحتل المركز الأول في جدول الترتيب بحصوله على 75 نقطة من 29 مباراة. حقق الانتصار في الجولة الـ 21 من مباريات الدوري على الاتحاد السكندري بفوزه بنتيجة 2-0.

استعد المارد الأحمر لهذه المباراة بروح معنوية مرتفعة وثقة عالية بعد أن تمكن من استعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه لمدة سنتين، حيث سيكافح الفريق اليوم بقوة لمحاولة الفوز والاستمرار في سلسلة الانتصارات للاحتفال بالبطولة.

وبالمقابل، يظهر الزمالك أداءً جيدًا في الفترة الأخيرة حيث تمكن من التأهل للمربع الذهبي وكأس الكونفدرالية، حيث يحتل المركز الثالث حاليًا في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة من 32 مباراة.

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك

قام الفارس الأبيض بالانتهاء من استعداداته لهذا الاجتماع القوي بتركيز كامل وقوة، حيث يطمح للفوز على البطل من أجل التقدم في المربع الذهبي ورفع معنويات اللاعبين للفترة المقبلة وخاصةً لبطولة الأندية العربية.

تجتذب مباراة الأهلي والزمالك عشاق كرة القدم المصرية إلى استاد القاهرة الدولي في مساء اليوم الخميس 14 يوليو، حيث تُنقل المباراة بث مباشر عبر قناة "أون تايم سبورت (1)" وموقع "بوابة الفجر" مع تعليق المعلق مدحت شلبي. وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعلى الرغم من حسم الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 42 في تاريخه، وتأهل الزمالك إلى كأس الكونفدرالية، إلا أن هذه المباراة القمة لها طعمًا خاصًا لجماهير الفريقين، حيث تتميز بالإثارة والندية بين الغريمين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

يدخل الأهلي المباراة وهو يتصدر جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة. ويدخل الفريقان المواجهة بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، حيث يسعى الأهلي لمواصلة نغمة الانتصارات، بينما يطمح الزمالك في تحقيق الفوز وتعميق بصمته في المربع الذهبي ورفع معنويات اللاعبين قبل البطولات القادمة.