بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت اليوم الخميس 13 / يوليو / 2023 في الدوري المصري

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت اليوم الخميس 13 / يوليو / 2023 في الدوري المصري ، محبو كرة القدم ينتظرون بفارغ الصبر بدء مباراة الأهلي والزمالك اليوم عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وهذه المباراة هي التي تم تأجيلها من الأسبوع الواحد والثلاثين في بطولة الدوري العام.

شاهد المواجهة اليومية لمباراة فريقي الأهلي والزمالك

تم تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري العام لتكون في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في مصر، وهي نفس التوقيت في مكة المكرمة في السعودية، هذه المباراة هي القمة رقم 126.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك اليوم في الدوري العام

سيكون تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك بنسبة كبيرة كما كان تشكيل الأهلي في مبارياته الأخيرة باستثناء غياب عمرو السولية.

ومن المنتظر أن يلعب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بطريقة متوازنة من أجل الفوز بالمباراة، ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، على معلول

خط الوسط: أليو ديانج، محمد فخري، حسين الشحات، وأحمد عبدالقادر

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمود كهربا

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي اليوم في الدوري العام

يميل أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك لتثبيت تشكيل الفريق في مباريات الزمالك الأخيرة، ومن المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي متوازنًا لرغبة الزمالك في تحقيق الفوز باعتبار أن مباريات الأهلي والزمالك بطولة خاصة بين الفريقين بغض النظر عن موقفهما في جدول الدوري.

ومن المنتظر أن يلعب الجهاز الفني لفريق الزمالك بالتشكيل التالي أمام الأهلي وذلك وفقًا للمعلومات الواردة من نادي الزمالك من خلال تدريبات الفريق الأخيرة.

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزنارى

خط الوسط: أحمد فتوح، روقا، سيد عبدالله نيمار، شيكابالا، نداي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، وسيف الدين الجزيرى.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك ومعلق المباراة

ستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك هى قناة أون تايم سبورتس، وأعلنت إدارة القناة أن مدحت شلبي وحاتم بطيشة سيقومان بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس 1، وأن أيمن الكاشف ومؤمن حسن سيقومان بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس 2.