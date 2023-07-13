رابط كورة لايف مباراة الاهلي ضد الزمالك يلا كورة بث مباشر اليوم الخميس 13-7-2023

يقدم لكم موقع الفجر مشاهدة مباراة الاهلي ضد الزمالك يلا كورة بث مباشر اليوم الخميس 13-7-2023، ستتجه أنظار محبي كرة القدم في مصر نحو استاد القاهرة الدولي الليلة، حيث ستقام مباراة الاهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وسيقدم موقع الفجر بثًا مباشرًا للمباراة، التي ستنطلق عند الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي. وستبث المباراة عبر قناة أون تايم سبورت (1)، وسيكون المعلق الصوتي للمباراة هو مدحت شلبي.

رابط مباراة الاهلي ضد الزمالك يلا كورة بث مباشر اليوم الخميس 13-7-2023

مشاهدة مباراة الاهلي ضد الزمالك يلا كورة بث مباشر

تعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة مختلفة عن القمم السابقة التي جمعت بين الفريقين، حيث لن تكون لها أي تأثير على صراع اللقب بعدما حسم الأهلي لقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الـ42 في تاريخه، وتأهل الزمالك إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية. ومع ذلك، فإن هذه المباراة ستحمل طعمًا خاصًا لجماهير الفريقين، حيث تشتهر المواجهات بالإثارة والندية بين الغريمين.

ويأتي ذلك بعدما حقق الأهلي اللقب بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز في الجولة الـ33 من الدوري المصري بنتيجة 2-1، مما أدى إلى توقف رصيد الوصيف عند 67 نقطة من 32 مباراة. ويدخل الأهلي المباراة وهو متصدر الجدول برصيد 75 نقطة من 29 مباراة، بعد فوزه في مباراة مؤجلة ضد الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0 في الجولة الـ21.

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم فى الدوري المصري

يدخل الفريق الأحمر المباراة القادمة بمعنويات مرتفعة وثقة عالية بعد حصده لقب الدوري المصري لكرة القدم، الذي غاب عن خزائه لمدة سنتين. وسيتحلى الفريق بالشراسة والعزيمة لمحاولة الفوز والمواصلة في نغمة الانتصارات التي ستمكنه من الاحتفال باللقب.

ومن ناحية أخرى، يقدم الزمالك أداءً جيدًا في الفترة الأخيرة، ما سمح له بالوصول إلى المربع الذهبي والتأهل لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. وحاليًا يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة من 32 مباراة.

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم فى الدوري المصري

وقد أنهى الفريق الأبيض استعداداته لهذه المواجهة بتركيز تام وتحضيرات قوية، ويأمل في تحقيق الفوز على البطل للتعمق في المربع الذهبي ورفع معنويات لاعبيه للفترة المقبلة، خاصةً مع اقتراب بطولة الأندية العربية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

تشكيل فريق الأهلى المتوقع أمام الزمالك في بطولة الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، وعلى معلول. في خط الوسط: أليو ديانج، محمد فخري، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر. في خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا.

تشكيل فريق الزمالك المتوقع أمام الأهلي اليوم في بطولة الدوري

في حراسة المرمى: محمد صبحي في خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزنارى في خط الوسط: أحمد فتوح، روقا، سيد عبدالله نيمار، شيكابالا، نداي في خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيرى

القنوات التي تقيم مباراة الأهلي والزمالك اليوم

وتقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الخميس 13-7-2023 على قناتي أون تايم سبورتس 1 و2، الجدير بالذكر أن الأهلي قد توج رسميا بلقب الدوري المصري لهذا الموسم، قبل نهاية المسابقة مع تبقي خمس جولات لفريق الشياطين الحمر.